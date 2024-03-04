بدعم تجاوز النصف مليون دينار .... زين تواصل دعمها لمبادرة همتنا لإعادة بناء مركز صحي غور المزرعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن مواصلة دعمها لمبادرة "همتنا" الخيرية، التي تُعنى بإعادة تأهيل المراكز الصحية في المملكة لا سيما في المناطق الأقل حظاً، حيث قدّمت مؤخراً دعماً نقدياً للمساهمة في تمويل مشروع إعادة بناء وتطوير مركز صحّي غور المزرعة الشامل في منطقة الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، لتسهم في خدمة القطاع الصحي في المملكة وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لمن يحتاجها وفقاً لأعلى المعايير، وليتجاوز مجموع ما قدّمته زين لدعم هذه المبادرة الخيرية منذ العام 2019 وحتى العام الحالي النصف مليون دينار أردني.



وتأتي هذه الخطوة من جانب زين بالتزامن مع الاحتفاء باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، حيث تحرص الشركة في مختلف برامجها ومبادراتها على المساهمة في ترجمة الرؤى الملكية السامية لدعم والنهوض بمختلف القطاعات وتقديم أفضل الخدمات لجميع الفئات، حيث تساهم زين من خلال دعمها لمبادرة "همتنا" في تحديث وتطوير المنظومة الصحية في المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، كما تأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة للقطاع الصحي كواحد من القطاعات الرئيسية التي تتضمنها استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها زين في مختلف برامجها ومبادراتها، ومنها الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والسابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).



ووضع وزير الصحة الدكتور فراس هواري يوم السبت، حجر الأساس لمشروع إعادة بناء وتطوير مركز صحي غور المزرعة؛ للإعلان عن بدء العمل على تنفيذ المشروع الذي يخدم 4500 نسمة في منطقة الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك.

وستبلغ مساحة المركز بعد إعاة بنائه وتأهيله نحو ألفي متر مربع، حيث سيتم استحداث طابق أول لتوسعة المركز، كما سيتم استحداث عيادات طبية جديدة كعيادة الطب الباطني، وعيادة طب أسنان إضافية، وعيادة طب عام إضافية، وعيادة طب مجتمعي، ومختبر أسنان، وعيادة عظام، وعيادة طب أطفال، وغرفة ماموغرام، كما سيتم استحداث قسم العلاج الطبيعي والتأهيل، وقسم صحة الأمومة والطفولة، إلى جانب استحداث منامات للكادر الطبي والتمريضي وإضافة مصعد لخدمة المرضى.



وسيسهم هذا المشروع في تطوير وتحسين خدمات المركز لتصبح أكثر تكاملاً وشمولاً، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز وتمكينه من استقبال عدد أكبر من المرضى وعلى مدار 24 ساعة، إلى جانب تحسين رحلة علاج المريض وسلامته.



يذكر بأن شركة زين تدعم جمعية "همتنا" الخيرية منذ انطلاقها في العام 2019، حيث قدمت الدعم لمشروع مركز الأورام (مركز سميح دروزة للأورام) في مستشفى البشير، ومشروع تأسيس قسم العزل العلاجي في مدينة الحسين الطبية، ثم تمويل زين -كداعم رئيسي- لمشروع إعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل، واليوم في المساهمة بتمويل إعادة بناء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل.