Monday, 04 March 2024 05:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إلغاء اجتماع إسرائيلي لمناقشة القيود بالأقصى خلال رمضان

3/4/2024 8:39:14 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 124 شهيدا و210 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية
  • صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الثاني من الربع الرابع للعام 2023 سيبدأ اعتباراً من صباح الاثنين.
  • أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، تنطلق في عمّان وعلى مدى يومين.
  • استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل في خربة العدس شمالي رفح جنوب قطاع غزة.
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم مخيم الأمعري، واستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم في رام الله
  • البنك الدولي يقول إن حركة الشحن عبر البحر الأحمر شهد "انخفاضا حادا" بنسبة 50% في أعقاب الهجمات على السفن التجارية

  • × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
    إلغاء اجتماع إسرائيلي لمناقشة القيود بالأقصى خلال رمضان 03/04/2024 - 15:45 عمان ن

    أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإلغاء اجتماع كان من المفترض أن يناقش مساء اليوم الاستعدادات الأمنية في شهر رمضان، وذلك بسبب مرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

    وكان من المخطط أن يجري نتنياهو نقاشا حول مسألة القيود في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومسؤولين في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي.

    أخبار أضف تعليقك Radio Al-Balad

    MENAFN04032024000209011053ID1107931524


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث