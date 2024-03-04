إلغاء اجتماع إسرائيلي لمناقشة القيود بالأقصى خلال رمضان 03/04/2024 - 15:45 عمان ن

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإلغاء اجتماع كان من المفترض أن يناقش مساء اليوم الاستعدادات الأمنية في شهر رمضان، وذلك بسبب مرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان من المخطط أن يجري نتنياهو نقاشا حول مسألة القيود في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومسؤولين في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي.

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