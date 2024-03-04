إلغاء اجتماع إسرائيلي لمناقشة القيود بالأقصى خلال رمضان

(MENAFN
- Amman Net)
الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 124 شهيدا و210 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية
صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الثاني من الربع الرابع للعام 2023 سيبدأ اعتباراً من صباح الاثنين.
أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، تنطلق في عمّان وعلى مدى يومين.
استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل في خربة العدس شمالي رفح جنوب قطاع غزة.
قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم مخيم الأمعري، واستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم في رام الله
البنك الدولي يقول إن حركة الشحن عبر البحر الأحمر شهد "انخفاضا حادا" بنسبة 50% في أعقاب الهجمات على السفن التجارية
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إلغاء اجتماع إسرائيلي لمناقشة القيود بالأقصى خلال رمضان 03/04/2024 - 15:45 عمان ن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإلغاء اجتماع كان من المفترض أن يناقش مساء اليوم الاستعدادات الأمنية في شهر رمضان، وذلك بسبب مرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكان من المخطط أن يجري نتنياهو نقاشا حول مسألة القيود في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومسؤولين في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي.
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