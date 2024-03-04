محرري الصحافة اللبنانية تقرر الانضمام إلى الدعاوى ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- قرر مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، اليوم الاثنين، الانضمام إلى الدعاوى التي ستقام ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المجلس في بيان صدر عنه عقب اجتماع عُقد في مقر النقابة، "قررنا الانضمام إلى الدعاوى التي ستقام ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، من خلال عضويتنا في الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين".
وحمّل مجلس النقابة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جرائمها، داعيا إلى ضرورة مساءلتها وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتخلل الاجتماع تقييم لمشاركة النقابة دوليا وعربيا ومحليا في النشاطات والفعاليات التي نُظمت من أجل إدانة إسرائيل على جرائمها ومجازرها بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في غزة وجنوب لبنان، واستمرار مسلسل الإبادة الجماعية.
كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واستفزازاتها المستمرة.
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