محرري الصحافة اللبنانية تقرر الانضمام إلى الدعاوى ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- قرر مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، اليوم الاثنين، الانضمام إلى الدعاوى التي ستقام ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المجلس في بيان صدر عنه عقب اجتماع عُقد في مقر النقابة، "قررنا الانضمام إلى الدعاوى التي ستقام ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، من خلال عضويتنا في الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين".

وحمّل مجلس النقابة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جرائمها، داعيا إلى ضرورة مساءلتها وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وتخلل الاجتماع تقييم لمشاركة النقابة دوليا وعربيا ومحليا في النشاطات والفعاليات التي نُظمت من أجل إدانة إسرائيل على جرائمها ومجازرها بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في غزة وجنوب لبنان، واستمرار مسلسل الإبادة الجماعية.

كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واستفزازاتها المستمرة.