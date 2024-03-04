المُساندة الاجتماعيَّة لِدَحض السِياسات العقابية لهدَّم منَّازل المَقدسيين بقلم: الدكتورة تهاني اللوزي

MENAFN - Palestine News Network ) بما أن"المُسانَدَة الاجتماعيَّة" تُعتبَرُ مصدرًا مهمًا مِنْ مصادر الدعم الفعَّال، والتي يحتاج إليها المواطن الفلسطيني، لا سيما "المَقْدِسِي" في مواجهة التحديات التي يعاني منهاالمقدسيينوخاصة سياسةرسم المشهد بالهدم للمقدسيين؛ بذريعة إقامتها دون ترخيص ، بالرغم من ندرة منح موافقة على التراخيص اللازمة لبناء منازل المقدسيين، وسياسة إعادة البناء والنمو الاستيطاني من خلال مركبات الاحتلال القمعية، التطويق والتقطيع والتغلغل؛ لبسط مصفوفة الضبط الإسرائلية على المقدسيين، لذلك نرى المجتمع المقدسي يحتاج إلى المؤازرة الاجتماعية من خلال الدعم المالي والسياسي والمجتمعي؛ لتعزيز صمودة وبقاءه لمواجهة هذا الاحتلال الاحلالي الهمجي. حيث تنتهج سلطات الاحتلال سياسة عقابية لتهجير المقدسيين لأسرلة المدينة المقدسة والضغط على المواطن ليكون تهجيره هادئًا صامتًا؛ ليتمكن الاحتلال الإسرائيلي من السيطرة والاستيلاء على الأملاك ويظهر ذلك من إحصائية الهدم خلال شهر شباط/2024 حيث بلغت عمليات الهدم 33 عملية خلال 29 يوم .

أمَّا في سنة (2023)، والتي تُعتبَر السنة الأضخم مِنْ حيثُ ازدياد عمليات الهدم؛ فقد هدمتْ سُلطات الاحتلال حتَّى نهاية العام وحدَهُ (603) منشأة، منها (150) منشأة سكنية، و(453) منشأة غير سكنية، وتمَّ تشريد (686) فلسطينيًا.

المُسانَدَة الاجتماعيَّة" التي يحتاجها المقدسي

"مجموعةُ

من شبكة

الدعم وخاصة النظام

المالي لدعم صمود المقدسيين لتقديم الدعم والمساندة المالية والقانونية تعزيزًا لصمود المقدسيين، وتنفيذًا لتوجيهات وسياسات القيادة الفلسطينية تجاه مدينة القدس كعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية وأولوية وطنية للحكومة كأحد أبرز معالم أجندة السياسات الوطنية " المواطن اولاً". جرَّاء سياسة الاحتلال القمعيَّة، والتي وصلتْ في عنفها إلى إجبار المواطن"المَقْدِسِي" على هدم بيته بيده؛ لزعزعة الإحساس بالأمن لدى الأُسَر المَقْدِسِيّة. حيث يلجأ المقدسي للهدم الذاتي لتجنب دفع غرامات تفرضها المحكمة الاحتلالية وتكاليف الاستشارات القانونية وسداد تكاليف رخص البناء متجنبًا تحمل تكاليف إقامة بديلة .

ومساندة المؤسسات الدولية المساعدة بتقديم يد العون بالدعم المالي والقانوني و الصحة النفسية، لكن هذا الدعم لا يكون سوى بدل استئجار لمدة ثلاث شهور فقط، وبعدها يترك المواطن المقدسي وحيدًا يُجابه ويواجه ما ينتظره من عقوبات احتلالية دون أن يتلقى أي من الدعم المذكور أعلاه .

"المُسانَدَة الفعليَّة التي تشعرُ المقدسي

بالأمن والانتماء، وتزيد مِنْ ثقته بنفسه، وقُدرته على مواجهة الضغوط والتحديات، والتي تظهرُ مِنْ خلال المُسانَدَة القانونيَّة، والصحيَّة، والماليَّة، والمعنويَّة، تظهرالقوة النفسية عند المقدسيين

بقُدرة التحكُّم في مشاعرِهم عند إجبارهم على هدم منازلهم، كما تُقوِّي مناعتهم ضد الاحتلال عند رؤية بيوتهم

تُهَدُّم، كما يشعرُون بالصلابة عند مواجهة موقف الهدم، ويتحلّون بالصبر عند مواجهة هدم منازلِهم، يشعرُون بالأمان عندما يكون الأقارب والجيران بجانبِهم، ويشعرُون بالصمود النفسى تجاه "المَقْدِس"، وأنَّهم لا يستسلمون، ولديهم يقينٌ في عودتِهم إلى منازلِهم وأرضِهم في يومٍ ما. وانطلاقًا مِنْ ديمومة الحالة، واعتقادًا منهم، بأنَّ هذه أرض الرِّباط، وأنَّ هذا الصراع قائمٌ إلى يوم القيامة، مع ما يرافقُ ذلك مِن الدعم، والترابط، والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المقدسي أمرًا مهمًا فتراهم يأتون مِنْ كُلِّ حدبٍ وصوب؛ لمساعدة بعضهم فيقتسمون معهم منازلهم، ولُقَم العيش لمُناصرَة أصحاب البيوت المُهدَّمة مِن الاحتلال.