مركز أبو ظبي الدولي للمعارض يحتضن الدورة التاسعة لمعرض الورق والمناديل وان شو منتصف ابريل المقبل

(MENAFN
- Yahoo) ابوظبي/ ا الاثنين 5 مارس 2024
سجلت أكثر من 230 شركة عالمية حتى الان مشاركتها في الدورة التاسعة لمعرض الورق والمناديل وان شو Paper & Tissue One Showالذي تنظمه مجموعة الفرات للمعارض والمؤتمرات في مركز أبو ظبي الدولي للمعارض (أدنيك) لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل المقبل، تحت رعاية الشركة السعودية لصناعة الورق، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الورق الصحي في المملكة والخليج، بالتزامن مع أسبوع أبو ظبي للاستدامة، و القمة العالمية لطاقة المستقبل، وهوما يمثل إضافة مهمة لخبراء صناعة الورق والمناديل والتعبئة والتغليف على مستوى العالم.
وأعرب، المهندس طارق فقاس الرئيس التنفيذي لمجموعة "الفرات" للمعارض والمؤتمرات عن شكره لإدارة مكتب أبو ظبي للمعارض والمؤتمرات لحرصها على توفير الدعم والمساندة، كما عبر عن شكره لشركات الورق الكبرى GA PAPER، IPM &CPM، ADNPM الراعية للمعرض الذي يعد منصة مهمة لتنمية العلاقات بين كبار الصناع، والمصدرين والمستوردين من منطقة الشرق الأوسط وخارجها، كما انه يمثل فرصة مواتية مثالية لعقد وإبرام الصفقات والبحث عن الفرص الاستثمارية، مشيرا أن المعرض في دورته التاسعة هذا العام يتميز بعرض أكثر من 230 شركة من 35 دولة، متوقعا حضور أكثر من 16,000 زائر من 110 دولة.
وشدد، أن معرض الورق والمناديل وان شو Paper & Tissue One Show يستقطب باقة واسعة من العلامات التجارية الشهيرة عالمياً، ونخبة كبيرة ومميزة من أبرز اللاعبين الإقليميين والمبتكرين، بهدف استعراض مجموعة واسعة من المنتجات الورقية والعلامات التجارية المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية الهامة في مكان واحد، وهو ما يتيح للزوّار اكتشاف أحدث اتجاهات السوق والتواصل مع كبريات الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في الصناعات الورقية المختلفة والصناعة المرتبطة بها، لافتا أن المعرض يصاحبه أسبوع اللب MENA PULP WEEK ، الذي اصبح جزءاً من معرض الورق والمناديل وان شو Paper & Tissue One Show ، والذي يشكل تجمعاً رئيسياً لصناعة اللب، ويتألف من مؤتمرات واجتماعات B2B مما يثري التزام المعرض بدفع الصناعة إلى الأمام .
وأشار، المهندس طارق فقاس الرئيس التنفيذي لمجموعة "الفرات" للمعارض والمؤتمرات الى ان الفعاليات والمؤتمرات المصاحبة التي تنعقد على هامش المعرض سوف تساهم في نهضة وتنمية وتطور هذه الصناعة الحيوية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، كما سيتمكن زوار المعرض من معاينة أحدث منتجات الشركات العارضة من رولات ورق المناديل و ورق التغليف ومختلف المنتجات الصحية و العلب و الكراتين و الأكواب الورقية و الماكينات و خطوط الانتاج و الاحبار و المواد الكيمياوية و المواد الأولية من لب الورق و الورق المعاد تصنيعه و الإكسسوارات اللازمة في مصانع الورق و الصناعات التحويلية .
الجدير بالذكر أن شركة "الفرات "للمعارض والمؤتمرات سبق لها أن قامت بتنظيم ثمان (8) نسخ من معرض الورق والمناديل وان شو ،Paper & Tissue One Show، آخرها النسخة التي احتضنتها إمارة الشارقة في شهر مارس من العام الماضي، لاقت جميعها نجاحا وإقبالا هائلا وتميزت بالحضور المكثف، والزخم الكبير، والتنوع التقني والصناعي والتطور الذي تشهده صناعة الورق العربية والعالمية عاما بعد الاخر،
MENAFN04032024000090011254ID1107931519
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.