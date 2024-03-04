مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.18% ، ليصل عند مستوى النقطة 2468.
وأغلقت البورصة اليوم الاثنين على تداول 2.9 مليون سهم، موزعة على 2593 عقدا بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 30 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.
MENAFN04032024000208011052ID1107931517
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.