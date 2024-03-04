مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.18% ، ليصل عند مستوى النقطة 2468.



وأغلقت البورصة اليوم الاثنين على تداول 2.9 مليون سهم، موزعة على 2593 عقدا بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار.



وانخفضت أسعار أسهم 30 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.

