وزير سعودي: اقتصاد المملكة الرقمي نما إلى 123 مليار دولار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه بأن الاقتصاد الرقمي السعودي نما من 111 مليار دولار في 2021 إلى 123 مليار دولار في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 10.3%.
وأضاف السواحه، خلال مؤتمر "ليب 24"، أن القوى التقنية نمت من 200 ألف إلى 350 ألفا خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في رأس المال المخاطر 1.38 مليار دولار بنمو سنوي 33%.
وأشار الوزير السعودي إلى أن السعودية قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي، إذ نمت لتصبح أكبر قصة نجاح في مجال التقنية على مستوى العالم.
RT
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