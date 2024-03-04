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وزير سعودي: اقتصاد المملكة الرقمي نما إلى 123 مليار دولار

3/4/2024 8:38:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه بأن الاقتصاد الرقمي السعودي نما من 111 مليار دولار في 2021 إلى 123 مليار دولار في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 10.3%.
وأضاف السواحه، خلال مؤتمر "ليب 24"، أن القوى التقنية نمت من 200 ألف إلى 350 ألفا خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في رأس المال المخاطر 1.38 مليار دولار بنمو سنوي 33%.
وأشار الوزير السعودي إلى أن السعودية قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي، إذ نمت لتصبح أكبر قصة نجاح في مجال التقنية على مستوى العالم.

RT

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