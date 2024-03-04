"المسعود للطاقة" يشارك في معرض دبي العالمي للقوارب 2024

(MENAFN
- mslgroup) يشارك "قسم المسعود للطاقة"، التابع لمجموعة المسعود والرائد في مجال أنظمة الدفع البحري وتوليد الطاقة في دولة الإمارات، في "معرض دبي العالمي للقوارب 2024"، الذي تجري فعالياته خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى 3 مارس 2024 في دبي هاربر. ويعد المعرض بمثابة منصة أساسية للتواصل بين الجهات المعنية على مستوى القطاع، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات البحرية والتعرف على وسائل الراحة الفاخرة. ويستضيف المعرض سنوياً أعداد هائلة من الضيوف الذين يتقاطرون لزيارته من أكثر من 122 دولة، باعتباره أحد أهم الفعاليات العالمية في قطاع النقل البحري.
وبصفته وكيلاً وموزعاً لكل من شركتي "إم تي يو"، أحد حلول رولز رويس، و"فولفو بنتا" في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، يستعرض القسم محفظة متنوعة من المنتجات الشاملة والمبتكرة، وأهمها نظام دفع اليخوت "فولفو بنتا آي بي إس 30 بود" وجهاز محاكاة عصا التحكم "فولفو بنتا جويستيك" المبتكر، ما يسلط الضوء على القدرات التي تتمتع بها العلامتين على مستوى التطبيقات الداخلية وخدمات ما بعد البيع، واتجاهات حلول وتقنيات الدفع المستقبلية.
ويعد الإعلان الناجح عن تشغيل أنظمة المعالجة لغازات عوادم الاحتراق (SCR) لمحركات الديزل من قبل رولز رويس باور سيستمز – "إم تي يو"، أحد أبرز الإنجازات التي يتم تسليط الضوء عليها في جناح القسم خلال معرض دبي العالمي للقوارب 2024 هذا العام. وتساهم هذه الأنظمة، التي تم تطويرها واختبارها وإثبات فعاليتها على المستوى الداخلي، في الحد من الانبعاثات الضارة اتساقاً مع أحدث معايير المنظمة البحرية الدولية (IMO) ووكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA).
ويحرص قسم "المسعود للطاقة" على التعاون مع "رولز رويس باور سيستمز" – "إم تي يو" و"فولفو بنتا"، الشركتين الرائدتين في صناعة المحركات وأنظمة الدفع البحرية، لتطوير مبادرات وحلول الطاقة الخضراء والعمل على تحقيق مستهدفات المنظمة البحرية الدولية للعام 2050، وتركز هذه المبادرات على أنواع الوقود منخفضة الكربون/الخالية من الكربون، فضلاً عن الآليات المبتكرة للحد من الانبعاثات. ما يؤكد على الالتزام المشترك بحماية البيئة والحرص على توفير مصادر طاقة بديلة تضمن الحفاظ على تعزيز مسار التنمية المستدامة.
وتأتي مشاركة قسم المسعود للطاقة في "معرض دبي العالمي للقوارب 2024" تأكيداً على رؤيته الاستراتيجية وضمان الالتزام بمسار القطاع للتحول المستدام.
وتعليقاً على المشاركة، قال راسو بارتينسشلاجير، المدير العام لقسم "المسعود للطاقة": "نتشرف بمشاركتنا في معرض دبي العالمي للقوارب كمساهمين رئيسيين في مجال توفير التكنولوجيات المتطورة والبنية التحتية التي تشكل مستقبلاً مستداماً لقطاع النقل البحري. ونتطلع للتعاون مع شركائنا في رولز رويس "إم تي يو" و"فولفو بنتا"، لريادة المسار الرامي لتطوير حلول مبتكرة تدفع قطاع النقل البحري نحو مستقبل أكثر استدامة. ونأمل في تحقيق رؤيتنا لاستشراف مستقبل أخضر لقطاع النقل البحري بناء على جهودنا التعاونية وقيمنا المشتركة".
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