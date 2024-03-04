نجم تشارك في رعاية النسخة الثالثة من مؤتمر ليب 2024

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض، المملكة العربية السعودية، 27 فبراير 2024:
تشارك شركة نجم لخدمات التأمين في رعاية النسخة الثالثة لفعاليات مؤتمر ليب 2024، الحدث التكنولوجي الأكثر حضورًا في المنطقة، خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وتأتي مشاركة نجم في فعاليات المؤتمر بهدف التعريف بأحدث الخدمات والمبادرات الرقمية التي تقدمها، مع تسليط الضوء على مسيرتها في التحول الرقمي، وإبراز جهودها في تعزيز الوعي بالسلامة المرورية من خلال تقديم خدمات تقوم على أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مع التأكيد على دورها كشريك رقمي معتمد لشركات التأمين.
وتقوم "نجم" حالياً بتنفيذ استعداداتها وتحضيراتها اللازمة للمشاركة في فعاليات المؤتمر، عبر جناح مميز في مدخل القاعة رقم (1)، تستهدف من خلاله تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور ووسائل الإعلام من مختلف دول العالم، ووضعهم في صورة المستجدات والتطورات التي تقدمها نجم للتوسع في استخدام التقنية الرقمية من أجل تعزيز السلامة وتحسين جودة الحياة للمجتمع.
وقد أوضح الرئيس التنفيذي لشركة نجم، الأستاذ محمد يحى الشهري أن مشاركة "نجم" في "LEAP " تؤكد على مسيرتها الناجحة في التحول الرقمي، وقدرتها على تحقيق التكامل بين الأطراف ذوي العلاقة وفق مستويات متعددة، أولها المستوى الداخلي حيث وفرت شبكة ربط متقدمة تدعم خدمات نجم في مختلف أنحاء المملكة، مع مركز بيانات رئيسي حديث ومتطور وداعم للحلول السحابية، ويرتبط بأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية شبكة نجم بشكل كامل.
وأضاف الشهري: تقدم نجم على صعيد المستوى الخارجي خدمات مؤتمتة لتسهيل سير العمليات مع الشركاء والجهات الحكومية المعنية، عبر منظومة ربط متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الاستفادة من بنية معلوماتية قوية تتيح تقديم خدمات مبتكرة تساهم في رفع مستوى رضا العملاء والشركاء على السواء.
ويعتبر مؤتمر ليب حدث تقني عالمي يُقام على أرض المملكة، يجمع مئات الآلاف من الحضور لاكتشاف مسيرة المستقبل في مجال التقنية، حيث من المتوقع أن يشارك أكثر من 1800 جهة عارضة و1000 متحدث، و600 شركة ناشئة، ويتجاوز عدد الحضور هذا العام أكثر من 170 ألف زائر، للاطلاع على أحدث الابتكارات التي تعرضها مئات شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، والاستماع إلى مئات الخبراء.
هذا، وتعد شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) بهدف تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة من الحلول والخدمات التأمينية للمواطنين والمقيمين والزائرين في 44 مدينة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة والكفاءة.
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