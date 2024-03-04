فينويك إليوت تتوسع في الشرق الأوسط بعد إطلاقها تحالف جديد في أمريكا اللاتينية

(MENAFN
- Total Communications)
بعد إطلاقها تحالف جديد في أمريكا اللاتينية
فينويك إليوت تتوسع في الشرق الأوسط
مكتب المحاماة المتخصص في قطاعات البناء والطاقة والبنية التحتية
يخطط للنمو الإقليمي في السعودية انطلاقاً من مركزه في الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 مارس 2024: أبرمت شركة المحاماة فينويك إليوت، التي تعتزم توسيع عملياتها في الشرق الأوسط هذا العام من مركزها في الإمارات العربية المتحدة، شراكة جديدة في أمريكا اللاتينية لتعزيز خدماتها العالمية في قطاعات البناء والطاقة والبنية التحتية.
ويجمع التحالف الجديد بين شركتي المحاماة المرموقتين فينويك إليوت ومولينا ريوس ومقرها في تشيلي بين خبرة الشركتين في قطاع البناء، وقانون الطاقة، والتحكيم الدولي، مما يوفر للعملاء خدمة شاملة في أمريكا اللاتينية وجميع أنحاء العالم.
وتخطط شركة فينويك إليوت، التي افتتحت أول مكتب لها في دول مجلس التعاون الخليجي في دبي في عام 2015 كمركز دولي للشركة، لمزيد من التوسع الإقليمي لا سيما في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا العام، لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها القانونية المتخصصة.
ويبرز هذا الطلب في أمريكا اللاتينية بعد أن أدى التوسع الاقتصادي إلى زيادة الطلب على مشاريع البناء والبنية التحتية الجديدة، والحاجة إلى أنظمة طاقة محدثة وموسعة للحفاظ على هذا النمو.
وشهد تركيز أمريكا اللاتينية على الاستدامة طفرة في تطوير المدن الذكية واعتماد مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، مما يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ويخلق فرصاً جديدة لشركات البناء والطاقة الدولية لدخول السوق.
وقالت الإمارات العربية المتحدة العام الماضي إن استثماراتها في البرازيل ارتفعت إلى خمسة مليارات دولار أمريكي. وبينما تتطلع دولة الإمارات إلى تعزيز الروابط مع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، تعتبر البنية التحتية والبناء والطاقة من بين القطاعات الرئيسية التي يتعاون فيها البلدان.
وجرى الإعلان عن شراكة فينويك إليوت مع مولينا ريوس من مكتبها في دبي اليوم، وتهدف خبراتهما المشتركة لمساعدة العملاء الموجودين في أمريكا اللاتينية، وأولئك الذين يفكرون في دخول السوق على التغلب على التحديات التي تجلبها الفرص الناشئة.
وفي هذا السياق قال جيمس كاميرون، الشريك في شركة فينويك إليوت: "يسعدنا أن نعلن عن تحالفنا مع شركة مولينا ريوس الذي يجمع بين شركتين بارزتين في مجال قانون البناء والطاقة في أسواقنا المعنية".
وأضاف: "ان هذا التحالف يجعلنا في وضع جيد وفريد لخدمة عملائنا الحاليين والجدد الذين يقومون بتوسيع عملياتهم في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، ونحن متحمسون للغاية للشروع في هذا التعاون مع أصدقائنا وزملائنا في شركة مولينا ريوس".
من جانبه قال فيكتور ريوس، الشريك في شركة مولينا ريوس: "تتمتع شركة فينويك إليوت بالكثير من التآزر مع شركتنا. لذلك، يعد العمل معاً على مستوى أمريكا اللاتينية أمراً طبيعياً لتطوير دعم مشروعنا وممارسات التحكيم لدينا".
وأضاف: "هدفنا هو بناء علاقة طويلة الأمد لنوفر لعملائنا حضوراً عالمياً في صناعة معقدة ومثيرة للجدل للغاية. ونحن نعمل على خطة عمل مشتركة طموحة، تركز على تقديم خدمة على أعلى مستوى لعملائنا المحليين والأجانب".
ويقع المقر الرئيسي لشركة فينويك إليوت في مدينة لندن، وهي واحدة من أكبر شركات المحاماة المتخصصة في البناء والطاقة العاملة على مستوى العالم. وقدمت الشركة على مدى سنوات عديدة استشاراتها لعملائها في مشاريع البناء والبنية التحتية والطاقة الرئيسية في الشرق الأوسط في البحرين ومصر والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت وليبيا وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة واليمن.
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