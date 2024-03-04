Audi أبوظبي تكشف عن عروضها الحصرية في شهر رمضان

(MENAFN
- Houbara Communicatons) الإمارات العربية المتحدة، 4 مارس 2024: أعلنت Audi أبوظبي والعين عن عروضها الحصرية على مجموعة من الطرازات والتي تشمل Audi A6، وAudi Q5، وسيارة ال SUV الكهربائية الرائدة Audi Q8 e-tron. تأتي هذه العروض احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك، وتؤكد على التزام Audi أبوظبي الدائم بتقديم مجموعة من المزايا الحصرية التي تُعزز تجربة عملائها في القيادة وتوفر لهم قيمة استثنائية في الوقت ذاته.
تُقدم Audi أبوظبي خلال هذا الشهر فرصة استثنائية لعملائها الراغبين في شراء سيارات Audi، وذلك من خلال عروضها الحصرية التي تتضمن خطة خدمة مجانية لمدة 5 سنوات أو 105,000 كم، وضمان غير محدود الأميال لمدة 5 سنوات، وتسجيل وتأمين مجاني للسنة الأولى، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى حلول تمويلية جذابة. تُعد هذه العروض من أكثر العروض تنافسية في قطاع السيارات الفاخرة والتي تضمن راحة عملاء Audi ورضاهم التام. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء على شاحن منزلي وتركيب مجاني عند شرائهم لسيارة Audi Q8 e-tron، مما يجعل عملية الشحن أسهل ويعزز استدامة استثمارهم في سيارة ال SUV الكهربائية الرائدة.
في هذا السياق عبر سكوت شيرز، مدير عام Audi أبوظبي عن حماسه للعروض الحصرية التي تقدمها Audi أبوظبي في شهر رمضان. لافتًا إلى أن هذه العروض تضيف لمسة من البهجة والسرور إلى هذا الشهر المميز، وتعكس التزام Audi الدائم بتعزيز تجربة القيادة لدى عملائها. وأضاف: "نسعى في Audi أبوظبي إلى ضمان راحة ورضى عملائنا التام من خلال تقديمنا لمجموعة من خطط الضمان والصيانة الشاملة وغيرها من الخدمات المميزة. واختتم شيرز بالقول: "نتمنى لكم رمضانًا كريمًا، وندعوكم للانضمام إلينا والاستمتاع بعروض هذا الشهر الكريم".
تعيد سيارة A6 Audi تعريف المعايير في فئتها، من خلال التركيز على التقنيات المتطورة والراحة الفائقة، إلى جانب الأداء الرياضي العالي. تأتي السيارة مجهزة بمحرك 3.0 TFSI ونظام هجين خفيف، وتوفر قوة قصوى تبلغ 140 كيلوواط (190 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 320 نيوتن/ متر، إلى جانب ناقل حركة S-tronic بـ 7 سرعات. تصل سرعتها القصوى إلى 233 كم/ساعة وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 8.1 ثانية فقط. تنضح سيارة السيدان A6 بالفخامة والتقنيات المتطورة، وتعكس بصمة Audi الراقية في التصميم المعاصر. إنها توفر قيادة سلسة ورياضية في الوقت ذاته، بفضل نظام التعليق المبتكر ونظام الاستجابة باللمس MMI الرقمي بالكامل.
أما بالنسبة لسيارة Audi Q5 فإنها تجسد مزيجًا مثاليًا بين الأداء القوي لسيارات (SUV) وسهولة الاستخدام في الحياة اليومية. وتمثل هذه السيارة رقي التصميم الخارجي في فئة Q من خلال خطوطها الانسيابية، ومصابيحها الأمامية الاختيارية من نوع Matrix LED، بالإضافة إلى مصابيحها الخلفية الرقمية OLED. أما من الداخل، فهي تتميز بالتكنولوجيا المتطورة مع نظام الملاحة MMI ونظام المعلومات والترفيه ونظام Audi Virtual Cockpit plus. وتأتي السيارة مجهزة بمحرك V6 TFSI القوي، مما يُتيح تجربة قيادة ديناميكية تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كم/ساعة. وبفضل قوتها التي تبلغ 183 كيلووات (249 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 370 نيوتن متر، تتسارع سيارة ال Q5 من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 6.3 ثانية فقط، مما يُعزز مكانتها كخيار متميز في فئتها. ومع نظام Audi Drive Select الذي يوفر خصائص قيادة مختلفة، يمكن للسائقين اختيار النظام الذي يناسب تفضيلاتهم ويرتقي بتجربة قيادتهم إلى مستويات جديدة.
وتُعدّ سيارة Q8 e-tron أيقونة مميزة في مجموعة سيارات Audi الكهربائية، حيث تُجسّد مفهوم القيادة المثالية بفضل الديناميكيات الهوائية المحسّنة وقدرات الشحن المُعزّزة. يأتي هذا الطرز بمحركين يولّدان 300 كيلووات في وضع التعزيز و664 نيوتن متر من عزم الدوران، مما يُتيح لها قطع مسافة تصل إلى 582 كيلومترًا. هذا يجعلها مزيجًا مثاليًا من الأداء القوي والكفاءة العالية في استهلاك الطاقة. وعند استخدام محطات الشحن السريع، يمكن للسيارة استقبال طاقة تصل إلى 170 كيلووات، مما يُتيح شحنها من 10% إلى 80% خلال 31 دقيقة فقط. وبفضل إرث Audi العريق في صناعة السيارات، توفر Q8 e-tron الكهربائية تجربة قيادة استثنائية تُساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.
يمكن للعملاء الراغبين في شراء سيارات Audi الاستفادة من هذه العروض طوال شهر رمضان المبارك لدى وكلاء Audi في أبوظبي والعين.
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