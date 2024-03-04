أطلق برنامج مزارع دبي.. حمدان بن محمد: برؤى محمد بن راشد ستصبح دبي أكثر مدن العالم استدامة

أطلق

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، برنامج "مزارع دبي" لدعم المزارعين المواطنين في الإمارة.

وأكد سموه أن دبي برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستصبح من أكثر مدن العالم استدامة، وأفضلها للعيش والحياة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أطلقنا اليوم برنامج "مزارع دبي" لدعم المزارعين المواطنين في الإمارة.. يهدف البرنامج إلى تطوير الزراعة المحلية والارتقاء بها.. عبر مشروع متكامل تشرف عليه بلدية دبي".

وأضاف سموه: "الزراعة هي مستقبل الاستدامة لدبي.. ومسؤوليتنا أن نضمن أفضل مقومات الحياة الكريمة لأهالي دبي والأجيال القادمة وفق أجندة دبي الاجتماعية 33".

وتابع سموه: "برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستصبح دبي من أكثر مدن العالم استدامة، وأفضلها للعيش والحياة".

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