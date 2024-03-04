إقبال مشهود من الزوار لفعاليات معرض IPS للعقار 2024 في يومه الأول

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- Strategic) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 فبراير 2024: شهد اليوم الأول من معرض IPS للعقار 2024 معرض العقارات الدولي سابقًا، إقبالًا واسعًا من الزوار، والذي قدم مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض التقديمية والحلقات النقاشية خلال مؤتمر آي بي إس، إلى جانب ورش عمل في منصة أنشطة IPS، لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتحديات الرئيسية في سوق العقارات وتكنولوجيا العقارات.
كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع منظمات دولية مرموقة، ومنها جمعية ميامي للوسطاء العقاريين، وGNARE Georgia، وFIABCI India. وتعكس هذه الجهود التعاونية الالتزام بتعزيز الابتكار والشراكة داخل المجتمع العقاري العالمي. إلى جانب حفل توقيع مذكرة التفاهم الرسمية لهيئة الإسكان الدفاعية – الباكستان (DHA) مع W&R JV Cell، وDCK Karachi، وDHA Gujranwala، وDHA Multan، وDHA Karachi.
وجذب الدكتور مايكل ووترز، مؤلف كتاب "الدليل الأساسي لسوق العقارات في دبي"، انتباه الحضور بتحليله الثاقب للمشهد الحالي للعقارات في دبي.
وأدارات مانيكا داما، مديرة التطوير العقاري في شركة ديلويت، الجلسة الحوارية بعنوان "القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وتأثير أسعار الفائدة المتزايدة: تحدي متزايد يواجه الشركات العقارية"، وبحثت الجلسة التحديات المتعلقة بالقدرة على تحمل تكاليف السكن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وقدم تيخا سليم، نائب الرئيس ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد ويل الدولي للأبنية، عرضًا تقديميًا حول تعزيز صحة المجتمع من خلال ممارسات البناء المستدامة، حيث تم تسليط الضوء على الدور المحوري للتطوير العقاري في تعزيز الصحة والرفاهية. وأعرب الحضور عن تقديرهم للأفكار القيمة التي تم تبادلها، مؤكدين على أهمية خلق مساحات تغذي الجسد والروح.
كما استضافت غرفة تجارة إسطنبول عرضًا تقديميًا حول الاستثمار العقاري في تركيا، حيث شارك الدكتور جميل هاكان كيليج، مستشارفي غرفة تجارة إسطنبول، خبراته في مجال الاستثمار العقاري في تركيا. واستعرض رؤى قيمة حول فرص الاستثمار والاتجاهات داخل سوق العقارات التركي.
وفي مقابلتها مع عماد الدين أوبيري، خبير استراتيجي علاقات دولية في مؤسسة AIM العالمية، ناقشت ساميت شيث، مدير التكنولوجيا والرقمية في JLL، دور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، والتأثير التحويلي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في قطاع العقارات.
ونظم معهد خبراء الابتكار العقاري (IEREI) ورشة عمل بعنوان "اعرف حقوقك" أدارتها هبة جابر بهدف تمكين المشاركين من المشترين وأصحاب العقارات والمستأجرين والوسطاء وإكسابهم المعرفة الأساسية حول حقوقهم ومسؤولياتهم في المعاملات العقارية المختلفة.
واستعرض أندريس سينكوفس، الشريك المشارك في شركة Magnum Estate، فرص الاستثمار في قطاع العقارات الإندونيسي. واطلع المشاركون على رؤى قيمة حول اتجاهات السوق والسبل المحتملة للاستثمار في إندونيسيا.
واستعرضت شركة Magnum Estate إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في إندونيسيا، كيفية إعادة تعريف الحياة الفاخرة في بالي من خلال مشاريع ذات رؤية وخدمات لا مثيل لها. ويطرحون مشروع Magnum Residence Berawa، الذي يضم أكبر حوض سباحة على السطح في العالم، مع أكثر من 150 شقة فاخرة ووسائل راحة متطورة. وانسجاما مع الطفرة العقارية التي تشهدها بالي، تنتهج شركة Magnum Estate استراتيجية لتلبية متطلبات السوق العقارية مع تطلعاتها لإعادة تعريف الحياة الفاخرة في جميع أنحاء آسيا كذلك.
وأعلنت شركة الرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، أنها ستقوم بالتسويق الحصري لمشروع "ألبا" الذي تطوره شركة أمايا للتطوير العقاري بمنطقة ليوان 2 في دبي، بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز 15 مليون درهم.
المشروع عبارة عن بناية سكنية متوسطة الإرتفاع مكونة من أرضي وأربعة طوابق، من المقرر الانتهاء منه خلال 12 شهراً فقط، ويتضمن ما مجموعه 20 وحدة سكنية من شقق غرفة وصالة وغرفتين وصالة، موزعة على مساحة إجمالية قابلة للبيع قدرها 19,965 قدم مربع موجهة للعائلات.
كما يوفر عدد 2 محلات تجارية وخدمات أمن على مدار الـ 24 ساعة وخدمة كونسيرج كاملة ومواقف سيارات. وتتراوح مساحات الشقق من 608.59 إلى 813 قدم مربع للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وصالة، ومن 886.19 إلى 1015.29 قدم مربع للشقق المكونة من غرفتين نوم وصالة. وتضم كل الشقق شرفات خاصة مصممة وفقاً لمخططات الوحدات الفردية التي تتمتع بإطلالات منفردة على المنطقة.
وفي هذا الصدد قال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، المسوق الحصري لمشروع "ألبا"، أن موقع المشروع وتصاميمه المميزة تجعله من بين المشاريع الجاذبة بمنطقة ليوان 2، مع خطة السداد الجذابة التي ستخدم المشترين من فئة المستخدمين النهائيين للعقار ولا سيما من العائلات، وقال إنه سبق للرواد للعقارات أن حققت مبيعات معتبرة بمشروع "ألف نون" سابقاً بقرية جميرا سيركل، وهذا ما يشجعها على تولي مهمة تسويق مشروع "ألبا" كأول مشروع لشركة أمايا للتطوير العقاري، التي ستعمل على إطلاق مشاريع أخرى بنفس المنطقة وقريبة لهذا المشروع .
وأعربت الشركة المتحدة للتنمية من قطر عن سعادتها بالمشاركة في المعرض، والتي قدمت للحضور من خلال شريكها المصرفي البنك التجاري أفضل عروض الرهن العقاري.
وأشاد العميد عمران نقفي، المدير التنفيذي لتخطيط الأعمال - هيئة الإسكان الدفاعية – الباكستان (DHA)، بجهود المنظمين والتي توجت بإقبال كبير من قبل الزوار في اليوم الأول قائلًا: “لم نكن نتوقع هذا العدد الكبير من الزوار في اليوم الأول من الحدث. نحن سعداء جدًا بالإقبال على هذا الحدث. وأتقدم بالشكر الجزيل للمنظمين على جهودهم."
وقال محمود التميمي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة DigitME: “كان يوم افتتاح الحدث رائعًا. نحن سعداء بالمشاركة في المعرض." كما أثنى على مسابقة الشركات الناشئة والتي وصفها بأنها فكرة فريدة ورائعة.
ويضم برنامج اليوم الثاني تنظيم مسابقة للشركات العقارية الناشئة "بروبتيك"، التي تطرح أحدث المشاريع في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير وإدارة العقارات، ومساعدة الأفراد والشركات في البحث عن العقارات وشرائها وبيعها، وكيفية توظيف الأنظمة التقنية المبتكرة التي تتيح للتكنولوجيا التحكم في جميع جوانب العقار.
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