شركة الاتصالات الكويتية تطور عملياتها لدعم العملاء وتحقق تخفيضاً بنسبة 400% في زمن الاستجابة

(MENAFN
- OAK Consulting) الكويت، 28 فبراير 2024: أعلنت شركة الاتصالات الكويتية، إحدى أبرز الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات بدولة الكويت، عن نجاحها في تحقيق تحول ملموس في عمليات دعم العملاء، والذي أدى إلى تخفيض زمن الاستجابة لطلبات الدعم بنسبة غير مسبوقة بلغت 400% واستطاعت الشركة الرائدة تحقيق هذا الإنجاز البارز بفضل تطبيقITSM ) نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات ) الشركة الرائدة في إدارة تقنية المعلومات المؤسسية ( ManageEngine ) لتحقق إنجازًا متميزًا لشركة الاتصالات الكويتية وتدعم التزامها بتقديم مستويات استثنائية من الخدمة لقاعدة عملائها الذين يزيد عددهم على 2.4 مليون عميل
في هذا السياق قال سعود العقيلي، مدير دعم العملاء لدى شركة الاتصالات الكويتية: "من أكبر التحديات التي تواجهنا الحرص على مواكبة البنية التحتية لتقنية المعلومات لكافة متطلبات أسواق الاتصالات، في الوقت الذي تتغير فيه التقنيات المستخدمة بشكل مستمر. ويعني ذلك بالنسبة لفريق دعم العملاء توفر بنية تحتية يمكنها التكيف مع احتياجات العملاء المتغيرة والتطور المستمر في ديناميكيات الأسواق، فالتعامل مع معلومات العملاء الحساسة وضمان أمن البيانات والامتثال أمور بالغة الأهمية، وواجهنا تحديًا حقيقيًا في تلبية كل تلك المتطلبات دون أي انقطاع في عملياتنا التشغيلية."
MENAFN04032024003654000333ID1107931263
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.