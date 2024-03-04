تعمل العيادة المركزية على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية من خلال خدمات الاختبارات الجينية الموسعة في أبوظبي

(MENAFN
- Panasian1) التاريخ: 04 مارس2024، الإمارات العربية المتحدة
تقدم العيادة المركزية في أبوظبي، بكل فخر أحدث خدماتها للاختبارات الجينومية في العيادة المركزية، أبوظبي. ويقدم الاختبار رؤى جديدة وفريدة من نوعها حول التركيب الجيني، مما يسمح للمرضى باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم ورفاهيتهم وتأسست العيادة عام 1979، وهي واحدة من أقدم وأعرق مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث تخدم منذ ما يقرب من 45 عامًا، وتحافظ على أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية.
إن علم الجينوم، الذي يدرس جينات الفرد ووظائفها، يُحدث ثورة في فهم الصحة والمرض والطب حيث يعاني المرضى عمومًا من مشاكل صحية فريدة وغالبًا ما لا يستطيعون شرحها لأطبائهم أو ممرضاتهم. وبالمثل، فإن جميع الأدوية لا تعمل بشكل متساوٍ لجميع المرضى من مختلف الأعمار والجنس والبلدان والعرق. يمكن للاختبارات الجينية أن تخبرنا بسهولة عن مشاكلهم الصحية الفريدة، وخطر نقل المرض إلى أطفالهم ويمكن أن يساعد أيضًا في الحصول على أدوية أكثر فعالية واستهدافًا، مما يقلل من الآثار الجانبية.
باعتبارها إحدى العيادات الرائدة في أبوظبي، تقدم العيادة المركزية أيضًا المزيد من اختبارات الصحة العامة والتي يمكنها إجراء مزيد من التحقيق فيما إذا كانت هناك مخاطر وراثية معينة قد أدت بالفعل إلى مرض أو مشكلة صحية وتوفر هذه الاختبارات الكشف المبكر عن الأمراض، وحتى نقص التغذية، والصحة العامة بالإضافة إلى ذلك، هناك اختبارات فحص خاصة للسرطان وأمراض القلب ومشاكل الكلى والكشف المبكر عن مرض السكري ومشكلة الكوليسترول وأمراض الكبد ومخاطر السكتة الدماغية والأهم من ذلك الوقاية قبل فوات الأوان.
كان السيد / ن.ب، أحد سكان أبو ظبي، يعاني من مشاكل صحية متعددة مثل زيادة الوزن، ومشاكل في التنفس والشخير وخفقان القلب، والأرق وحتى نوبات القلق أو الغضب في بعض الأحيان ولقد خضع للعديد من الاختبارات والعلاجات بأقل قدر من النجاح. لقد أجرى أخيرًا اختبار الجينوم وكانت النتائج بمثابة اكتشاف حقيقي وقدم الاختبار جذور أسلافه الحقيقية، ومخاطره العائلية لارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري والسكتة الدماغية والنوبات القلبية وكانت المعلومات مفصلة ودقيقة وصادمة وفي الوقت نفسه، كانت زوجته تعاني من زيادة الوزن ومشاكل جلدية وآلام في المفاصل المختلفة وتنبأ الاختبار بمستويات الالتهاب في الجسم مما أدى إلى الإصابة بالصدفية الجلدية ومشاكل مختلفة في الكلى والمفاصل.
وباستخدام هذه المعرفة، تم نصح الزوجين بخطة أسهل وأكثر ملاءمة لهما تمامًا وفي غضون بضعة أشهر، شهد كلاهما تحسينات كبيرة باستخدام خطط علاجية مختلفة تمامًا، حقق كلاهما نتائج مماثلة مع انخفاض كبير في الوزن، وتحسين مستويات الطاقة، ومستويات أفضل للأكسجين في الدم، والسعادة العامة ولقد كان الأمر أشبه بوجود خارطة طريق لصحتهم ترشدهم بعيدًا عن التخمين ولا حاجة لتناول أقراص أو علاجات عشوائية.
العيادة المركزية هي مركز رعاية صحية أولية متخصص ومستقبلي يركز على الوقاية المبكرة من الأمراض وضمان التقدم نحو حياة إنسانية صحية لمدة 100 عام في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام أحدث التقنيات، فريق من الأطباء الخبراء وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية الملتزمين بضمان أعلى معايير الرعاية والدقة في خدمات الاختبار وتخطط العيادة لضمان إتاحة الاختبارات الجينية لجمهور أوسع، وتزويد الجميع بالمعرفة والأدوات اللازمة لتولي مسؤولية صحتهم.
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