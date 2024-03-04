إمارة الشارقة تحتفي بالشهر الفضيل بفعاليات تسويقية وتراثية مذهلة ضمن مهرجان رمضان الشارقة

(MENAFN
- Misbar Communications)
الشارقة، 3 مارس، 2024:
تستعد غرفة تجارة وصناعة الشارقة لإطلاق فعاليات النسخة الـ 34 من مهرجان رمضان الشارقة 2024، خلال الفترة الممتدة من 8 مارس الجاري ولغاية 13 إبريل المقبل، ويستمر على مدى 37 يوماً في كافة مدن ومناطق الإمارة، احتفالاً بالشهر الكريم وانطلاقاً من حرص الغرفة على توفير أمسيات وأجواء رمضانية متميزة لسكان إمارة الشارقة وزوارها إلى جانب دعم قطاع التجزئة وتعزيز الحركة التجارية والسياحية من خلال المهرجان الذي يعد من أبرز الأحداث الاجتماعية والاقتصادية ضمن أجندة الفعاليات المميزة التي تشهدها الدولة.
وكشفت اللجنة التنظيمية للمهرجان أن الاستعدادات لإطلاقه شملت عقد اجتماعات مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لبحث التنسيق والتعاون لإنجاح الحدث الذي يشهد مشاركة واسعة من أهم وجهات ومراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة في الإمارة، والتي ستقدم عروضها الترويجية وتخفيضاتها الكبرى على مختلف أنواع المنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية.
أنشطة وفعاليات ترفيهية وجوائز قيمة
ويشهد مهرجان رمضان الشارقة العديد من الأنشطة التسويقية والترفيهية والتراثية احتفالاً بخصوصية الشهر الفضيل، حيث تمتد فعاليات الحدث لهذا الموسم إلى مدن وضواحي المنطقة الوسطى والشرقية، إلى جانب توفير أنواع مختلفة من المنتجات بتخفيضات كبرى، كما ترافق الحدث سحوبات ومسابقات وجوائز قيمة للجمهور تتخلل الأنشطة الترفيهية المتنوعة والمصممة لأفراد الأسرة ومختلف الفئات من زوار المراكز التجارية المشاركة في المهرجان.
محطة مهمة لتنشيط القطاعات
وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن مهرجان رمضان الشارقة يمثل محطة مهمة لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحديداً قطاع تجارة التجزئة الذي يعد ركيزة أساسية في النشاط الاقتصادي للإمارة، إضافةً إلى إنعاش قطاع السياحة، وبالتالي دعم مجتمع الأعمال حيث تساهم مثل هذه العروض الترويجية الموسمية في تعزيز الحركة التجارية والسياحية في الإمارة، وهو ما دفع الغرفة إلى الحرص على مواصلة تنظيم هذا الحدث المهم للمجتمع ولمراكز التسوق على مدار 34 عاماً، كونه يعد من أبرز المواسم لتعزيز المبيعات السنوية لقطاع التجزئة وتعزيز ازدهار الحركة التجارية في الإمارة عامةً، مؤكداً على أهمية الجوانب الاجتماعية للمهرجان التي تبرز من الفعاليات الترفيهية والتراثية التي تسهم في إضفاء أجواء متميزة خاصة بالشهر الفضيل تضمن نشر البهجة بين سكان إمارة الشارقة وزوارها وتعزيز التماسك الاجتماعي والتواصل الثقافي، فضلا عن إسعاد المجتمع في أجواء تقوم على التسامح والإيجابية.
موسم يشهد إقبال المتسوقين
من جانبه أشار سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن مهرجان رمضان الشارقة يأتي على رأس المواسم التسويقية التي يترقبها المجتمع بالتزامن مع الشهر الفضيل، حيث تشهد الغرفة كل عام اهتمام القطاع التجاري وحرصه على الاستفادة من إقبال المتسوقين على الشراء والتسوق في هذا الموسم، مؤكداً أن الاستعدادات لإطلاق النسخة الجديدة من المهرجان وضعت في الاعتبار استقطاب كبرى مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة في الإمارة، بحيث يقدم الحدث عروضاً تنافسية وتخفيضات جاذبة، ليتكامل المهرجان مع انطلاق معرض ليالي رمضان في إكسبو الشارقة، بهدف توسيع نطاق استفادة المجتمع خلال الشهر الكريم من التخفيضات التي تشمل تشكيلة واسعة من السلع والبضائع المعروضة بأسعار تنافسية.
ويعد مهرجان رمضان الشارقة علامة فارقة وحدثاً اجتماعياً واقتصادياً بارزاً في الإمارة تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في إطار سعيها نحو تنشيط الحركة الاقتصادية عامة وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص والمساهمة في زيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية.
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