ورش عمل متخصصة ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض IPS للعقار في دبي

(MENAFN
- AIM Congress) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 فبراير 2024: شهدت فعاليات اليوم الثاني من معرض IPS للعقار في دورته العشرين، تنظيم ورش عمل متخصصة وجلسات حوارية جمعت نخبة من الخبراء والمتخصصين ورواد صناعة العقارات بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع العقارات ومجال الإنشاءات في الدولة وحول العالم، فضلًا عن تبادل الرؤى والآراء والتجارب حول أحدث الممارسات والاتجاهات في القطاع العقاري.
وضم برنامج الحدث في يومه الثاني تنظيم مسابقة للشركات العقارية الناشئة "بروبتيك"، وتنافست 5 شركات لطرح أحدث المشاريع في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير وإدارة العقارات، ومساعدة الأفراد والشركات في البحث عن العقارات وشرائها وبيعها، وكيفية توظيف الأنظمة التقنية المبتكرة التي تتيح للتكنولوجيا التحكم في جميع جوانب العقار. حيث سيتم الإعلان عن الفائز خلال اليوم الثالث من المعرض.
وعلى هامش فعاليات اليوم الثاني، قام داوود الشيزاوي رئيس معرض IPS للعقار بتكريم السفراء الإعلاميين للمعرض، تقديرًا لجهودهم ودورهم الهام في إيصال الرسائل الإعلامية للمعرض ما يسهم في تطوير ونمو صناعة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحثت جلسة بعنوان "تسليط الضوء على المؤثرين: ازدهار سوق العقارات في دبي"، النمو والتطور المتسارع الذي يشهده سوق العقارات في دبي، وتبادل المتحدثون وجهات النظر حول فرص الاستثمار والاتجاهات الناشئة في الصناعة. شارك في الجلسة طاهر ماجيثيا، الشريك الإداري لشركة برايم كابيتال دبي والمعروف باسم "كيميائي العقارات".
وأدارت سيلفيا الداوي، مؤسس شركة PROPOLOG جلسة حوارية بعنوان "رقمنة العقارات: مستقبل الاستثمار في تكنولوجيا العقارات"، شارك فيها يوسف بطراوي، مؤسس ورئيس، شركة لاند ستيرلينج، والدكتور نور الدين السروجي، الرئيس التنفيذي لشركة HRE Properties Egypt، وفتح المسدي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة fäm Properties؛ والدكتور كارندي ليوبيروت، الرئيس التنفيذي للاستشراف والأصول الرقمية في FutureTales Lab، MQDC؛ وإيمانويل إرديم، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Virtuelle ، وتناولوا المناقشة أثر التحول الرقمي على صناعة العقارات، وأبرز الاتجاهات الناشئة والاستراتيجيات المبتكرة التي تشكل مستقبل الصناعة.
وفي جلسة "استثمارات المكاتب العائلية في القطاع العقاري"، ناقش جان ليوبي، المدير الإبداعي التنفيذي في FP7 McCan ، والمشاركون كل من الدكتور عادل الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة الزرعوني الإماراتية للاستثمار؛ وكاتيا مولهايم، الشريك المؤسس لشركة Prestel & Partner؛ وأليكس زاغربيلني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة R.Evolution ،استراتيجيات المكاتب العائلية في مجال الاستثمارات العقارية، وكيفية التعامل مع هذا القطاع.
وأدارت ماريا فلودا، المؤسس والمستشار الإداري في شركة Sustainability Switch Consultancy، جلسة تحت عنوان "تكنولوجيا المناخ والتكنولوجيا الخضراء من أجل استدامة القطاع العقاري: كيف يسهم الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة في خلق مساكن ومدن أكثر استدامة"، والتي ناقشت دمج المناخ والتكنولوجيا الخضراء لتحقيق الاستدامة في القطاع العقاري. وشارك فيها جراسا إرميدا، الشريك الإداري لشركة Fearless Alphabet Real Estate Investments & Consultancy؛ وعبد الله الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ارتكاز؛ وإبراهيم مرسي، مدير أول تطوير الأعمال والاستراتيجية بشركة اتصالات لإدارة المرافق.
وقدم العرض التقديمي "الاستثمار العقاري في باكستان" عمران نقفي، المدير التنفيذي للمشروع المشترك في هيئة الإسكان الدفاعية - الباكستان (DHA) ، حيث سلط الضوء على الفرص المربحة والآفاق الواعدة للاستثمار العقاري في باكستان، وخصوصًا المبادرات والتطورات التي تقوم بها الهيئة.
وأدار أشيش جوجلاني، مدير المبيعات في REIDIN، جلسة “البيانات الضخمة لتكنولوجيا العقارات: تحليلات البيانات وإعادة تشكيل القطاع العقاري". والتي يديرها لاستطلاع تأثير تحليلات البيانات على العقارات والبروبتيك.
وضمن أنشطة آي بي إس والمرأة، تم تنظيم جلسة بعنوان "القيادة الممكّنة: المرأة تعيد تعريف النجاح العقاري". أدارتها سيلفيا الداوي، مؤسس شركة PROPOLOGI، وشارك فيها قيادات نسائية بارزة من قطاع العقارات لتبادل خبراتهم ورؤاهم. ومنهم ألينيت ساكيتو، مؤسس شركة DXB Advisor؛ وفيبها أحمد، مديرة المبيعات في بيوت؛ ودنيا فادي، المدير العام لشركة eXp Dubai؛ وفرح آن الدرزي، الرئيس التنفيذي لشركة بيتكم؛ وفايزة الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة Infinite Dimensions Property Advisory. ، وسلطت المناقشات الضوء على الدور الحيوي للمرأة في تشكيل مستقبل القطاع العقاري، وإبراز قيادتها وابتكارها ومرونتها في قيادة النجاح داخل الصناعة.
وتناولت الحلقة النقاشية بعنوان "الاستثمار العقاري في إسبانيا" أبرز الفرص الاستثمارية في سوق العقارات الإسباني. أدار الجلسة عبد الماجد عوان، صحفي وخبير محتوى في معرض العقارات الدولي. وشاركه كل من ديفيد مويا، الرئيس التنفيذي ل Properties in Spain؛ وأليكس رادفورد، الشريك المؤسس لشركة My Lawyer في إسبانيا؛ وإيزابيل كاستيلا رودريغيز، سفير العلامة التجارية في Benrock Capital؛ وبراء الرفاعي، المؤسس المشارك لمجموعة IMaker. وتبادلوا معًا الخبرات حول اتجاهات السوق والاعتبارات القانونية والأساليب الإستراتيجية للاستثمارات العقارية الناجحة في إسبانيا.
بالإضافة إلى جلسات متنوعة منها "الهولوغرام المعماري: تصور العقارات بشكل ثلاثي الأبعاد بدون نظارات الواقع الافتراضي"، وجلسة "التنقل في المشهد المالي: الاستراتيجيات والاتجاهات في التمويل العقاري التجاري" وجلسة التطور الحضري: استكشاف تجربة مدينة المستقبل، وجلسة "عقارات الجيل القادم: تسخير الذكاء الاصطناعي وتجارب الواقع المعزز والواقع الافتراضي".
ورش عمل
وشهدت منصة أنشطة IPS في اليوم الثاني، مشاركة الحضور في ورشة عمل بعنوان "كيف حقق الناس ملايين في عقارات دبي" نظمها IEREI (معهد خبراء الابتكار العقاري). وأدارها أحمد إديجوف، الرئيس التنفيذي لشركة IDIGOV العقارية ومدرب في IEREI، حيث اطلع المشاركون على الاستراتيجيات والتجارب الناجحة في سوق العقارات في دبي.
كما نظم المعهد كذلك ورشة عمل متخصصة بعنوان "ضريبة الشركات العقارية"، بإدارة الدكتور بيتر ويلسون، مدير مجموعة التميز في العمليات WNS GLOBAL SERVICES UK ومدرب في IEREI. وتعمق المشاركون في تعقيدات ضريبة الشركات في قطاع العقارات، واكتسبوا رؤى قيمة ومعرفة عملية لتحسين الاستراتيجيات الضريبية وتعزيز الأداء المالي. قدمت خبرة الدكتور ويلسون للحاضرين إرشادات شاملة للتعامل مع تعقيدات الضرائب العقارية بشكل فعال.
ونظمت شركة DigitMe ورشة عمل ثاقبة بعنوان "بناء الثقة في السوق العقاري باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي"، أدارها ورشة فؤاد بكار، نائب رئيس مجموعة البيانات والذكاء الاصطناعي في بروبرتي فايندر، حيث استعرض الاستراتيجيات المبتكرة التي توظف البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز الثقة والشفافية في قطاع العقارات.
يذكر أن معرض IPS للعقار تنظمه شركة "الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض" بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ويعد منصة استثنائية لعرض العقارات في الشرق الأوسط للأسواق المحلية والعالمية. وتستمر فعالياته حتى ال 28 من فبراير الجاري بمشاركة 125 عارض عقاري من أكثر من 40 دولة حول العالم.
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