أمريكية الشارقة تختتم فعاليات مؤتمر آفاق في علوم وهندسة المواد

(MENAFN
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الشارقة، 21 فبراير 2024— استضافت الجامعة الأمريكية في الشارقة مؤتمر آفاق في علوم وهندسة المواد، الذي اختتم فعالياته مؤخرًا والذي جمع أكثر من 250 خبير وباحث من أكثر من ٤٠ جامعة ومؤسسة من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات والتقاطعات بين علوم وهندسة المواد، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الأكاديميين والجهات الحكومية ذات الصلة، وتسهيل تبادل المعرفة وفرص التواصل بين المشاركين من خلال تناول مجموعة متنوعة من المواضيع مثل تركيب المواد ومعالجتها، ومواد الطاقة والبيئة، ونمذجة المواد والمحاكاة وغيرها الكثير.
وتحدث الدكتور علي الناصر، رئيس المؤتمر وأستاذ الفيزياء ومدير مركز أبحاث المواد ومنسق برنامج الدكتوراه في علوم وهندسة المواد في الجامعة الأمريكية في الشارقة، عن أهمية هذا المؤتمر قائلًا: "لقد وفر مؤتمر آفاق في علوم وهندسة المواد منصة فعالة للباحثين والمختصين لاستكشاف حلول مبتكرة للتحديات العالمية الملحة. وكان من الملهم أن نشهد تبادل الأفكار وتشكيل تعاونات جديدة لديها القدرة على دفع تطورات كبيرة في هذا المجال".
تضمن المؤتمر الذي نظمه مركز أبحاث المواد في كلية الآداب والعلوم في الجامعة، ثمانية كلمات رئيسية ومحاضرات ألقاها باحثون وخبراء مرموقون في الصناعة، تطرقوا فيها إلى مواضيع مختلفة مثل هياكل السيليكون النانوية، والعمليات المستحثة بالليزر الفيمتو ثانية والبوليمرات شبه الموصلة للإلكترونيات. تخلل المؤتمر أيضًا عشر جلسات حوارية فرعية، قدمت للمشاركين لمحة شاملة عن أحدث التطورات والتوجهات البحثية. ولتسليط الضوء على الطبيعة الديناميكية للمؤتمر، عرضت جلسة الملصقات أكثر من 75 ملصقًا، استعرضوا من خلالها نتائج بحثية رائدة وحلولًا مبتكرة.
ومن جانبه، قال حاتم الموسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، الراعي البلاتيني للمؤتمر: "إن ارتباط مؤسسة نفط الشارقة الوطنية مع الجامعة الأمريكية يتعدى ما هو رسمي، بل هو التزام عميق بمهمة الجامعة الأكاديمية. ينبع التزامي من إيماني الشخصي بقدرات الباحثين المتفانين وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. وأنا أؤمن برسالة الجامعة الأمريكية في الشارقة وقيادتها الحكيمة التي تدفعها إلى المضي قدمًا".
نظم المؤتمر برعاية كريمة من شركة "ألفا ميد"، وشركة "الخياط للاستثمارات"، و"الشركة المتطورة لتجارة المعدات الطبية والمختبرية"، و"تيسكان"، و"أوكسفورد انسترومنتس"، و"وايتك"، و"لان في سيستمز"، و"وورلد دايركت تيك"، و"بريفاك"، و"زيس".
إن مركز أبحاث المواد الذي تم إطلاقه مؤخرًا مركز بحثي متعدد التخصصات يجمع بين العلوم وفروع مختلفة من التكنولوجيا والهندسة لاكتشاف حلول جديدة ومبتكرة في قطاعات الطاقة والبيئة والرعاية الصحية والبناء باستخدام أحدث التقنيات، ويضم أحدث المرافق والمختبرات ويستفيد من خبرات أعضاء الهيئة التدريسية والخبراء العالميين.
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