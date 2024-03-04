أمريكية الشارقة تستضيف مؤتمر الجمعية الأمريكية للجودة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز التميز في الجودة

(MENAFN
- AUS) الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 29 فبراير 2024 — استقطب مؤتمر الجمعية الأمريكية للجودة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 الذي نظمته الجمعية الأمريكية للجودة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستضافته الجامعة الأمريكية في الشارقة أكثر من 150 مشاركًا ومشاركةً من جميع أنحاء العالم ناقشوا خلاله أحدث التطورات في الهندسة وإدارة الجودة، حيث ألقى خبراء وباحثون مرموقون في الصناعة كلمات رئيسية خلال المؤتمر شملت مجموعة من المواضيع مثل إدارة الجودة وبرامج التميز والمعايير والابتكار والتحول الرقمي. وتناولت ورشات العمل التي سبقت المؤتمر مواضيع مختلفة من ضمنها إعادة هندسة العمليات، وتحليلات البيانات الضخمة وغيرها.
وجاء في كلمة الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة ورئيس المؤتمر، خلال المؤتمر: "إن استضافة مؤتمر الجمعية الأمريكية للجودة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الجامعة الأمريكية في الشارقة حدث مهم جدًا، فقد أتاح المؤتمر فرصة للمشاركين للتفاعل مع خبراء ورواد هندسة وإدارة الجودة، وتعزيز المناقشات الفعالة حول إعادة تشكيل نماذج الجودة في عالمنا الرقمي المتسارع".
كما استعرضت مسابقة الطلبة التي تخللت المؤتمر المساعي البحثية الإبداعية لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، والتي سلطت الضوء على دور أساليب الجودة في تعزيز الفعالية التشغيلية.
وقال الدكتور محمود عوض، أستاذ الهندسة الصناعية في الجامعة الأمريكية في الشارقة والرئيس المشارك للمؤتمر: "لعب هذا المؤتمر دورًا هادفًا بصفته منصة مناسبة للابتكار والحوار بين المختصين في الصناعة وخبراء الجودة. إن مشاهدة حماسة المشاركين والتزامهم برفع معايير الجودة يؤكد على أهمية الجهود التعاونية في تحقيق التميز عبر الصناعات".
كما أتاحت معارض المؤتمر للمشاركين فرصة التعرف على الخدمات والعروض المميزة التي يقدمها العارضون بدءًا من حلول التكنولوجيا المتقدمة وحتى المنهجيات والأدوات المبتكرة التي تهدف إلى تحسين ممارسات الجودة عبر الصناعات المتنوعة.
ومن جانبها قالت نانسي نعيمة، ممثلة الجمعية الأمريكية للجودة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تعرب الجمعية الأمريكية للجودة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عن امتنانها العميق للرعاة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وغرف دبي الذين ساهم دعمهم في جعل هذا الحدث ممكنًا ومميزًا، ولشراكتنا مع الجامعة الأمريكية في الشارقة. وفر هذا الحرم الجامعي المميز الذي استضاف هذا المؤتمر منصة فعالة لمناقشات الخبرات وأحدث التطورات في الجودة في المنطقة. ونتوجه بالشكر لجميع المتحدثين والمشاركين الذين جعلوا من هذا المؤتمر حدثًا مميزًا. إننا نعمل معًا على تشكيل مستقبل ممارسات الجودة وتعزيز ثقافة التحسين المستمر لدعم نجاح المؤسسات".
تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الشركاء شركة "ريل وير" والمجلس السعودي للجودة، وبرعاية كريمة من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وغرف دبي كرعاة فضيين.
تعمل كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة على إثراء محفظتها الأكاديمية باستمرار من خلال تنظيم واستضافة المؤتمرات وورشات العمل والمبادرات التي تعزز الحوار متعدد التخصصات وتشجع تبادل الأفكار. لمعرفة المزيد عن كلية الهندسة
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