التزييف العميق ظاهرة تغزو العالم

أحدث التقدم التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي ثورة في العديد من جوانب حياتنا، ومن الأمور التي قام بها الذكاء الاصطناعي هي القدرة على تطوير تقنيات التعلم العميق والتي أتاحت إمكانية إنشاء محتوى مزيف بدرجة عالية من الدقة والواقعية. وهذا المحتوى المزيف، المعروف بالتزييف العميق، أصبح تحديًا كبيرًا يواجه المجتمع.

ما هو التزييف العميق؟

التزييف العميق هو استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مزيف يبدو وكأنه حقيقي. يتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات وصور ونصوص وحتى أصوات تبدو وكأنها أنشئت أو قيلت بواسطة أشخاص حقيقيين. يتم ذلك باستخدام تقنيات تعلم الآلة والتعلم العميق التي تتيح للكمبيوترات محاكاة سلوك وصفات الأفراد بشكل مذهل.

هذه الظاهرة الجديدة تمتد إلى مختلف جوانب الحياة اليومية، بدءًا من السياسة ووسائل الإعلام وانتهاءً بالترفيه والثقافة. ويمكن استخدام التزييف العميق لخلق محتوى يشوبه الإشاعات والأخبار المزيفة، والتأثير على القرارات السياسية، وإلحاق الأذى بسمعة الأفراد والمؤسسات. وهذا ما يشكل تحديًا حقيقيًا للمجتمعات في العصر الرقمي.

تحديات التزييف العميق

يمكن استخدام التزييف العميق لنشر معلومات مزيفة على نطاق واسع، مما يؤدي إلى تشويه الحقائق وزعزعة الثقة في المصادر الإعلامية والمعلومات، كما يمكن استخدام التزييف العميق لتلفيق تصريحات ومقاطع فيديو للشخصيات السياسية، مما يؤثر على القرارات والانتخابات الوطنية. كما يمكن استخدام التزييف العميق لانتهاك خصوصية الأفراد عبر إنتاج فيديوهات وصور مزيفة تسيء إلى سمعتهم.

عقوبة التزييف العميق في قانون دولة الإمارات

نصّ القانون رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم. وجاء في المادة رقم (42) أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحداهما، كل من ابتزّ أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.

كما عاقبت المادة (44) من ذات القانون ".. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر".

كيف نتعامل مع التزييف العميق؟

يجب على الناس أن يكونوا على دراية بوجود التزييف العميق وأن يكونوا حذرين عند التعامل مع المعلومات على الإنترنت. كما يجب التحقق دائمًا من مصداقية المصادر وعدم الانسياق وراء المعلومات بسرعة. وعلى الشركات التكنولوجية والباحثون يعملون على تطوير تقنيات لاكتشاف ومكافحة التزييف العميق.



ويمكن للأجهزة الأمنية مواجهة جرائم التزييف العميق عن طريق استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وإليك بعض الطرق التي يمكن بها مكافحة التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي:

- التعرف على الوجوه والأصوات: يمكن استخدام تقنيات التعرف على الوجوه والأصوات باستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن الفيديوهات والصوتيات المزيفة. ويمكن تدريب النماذج على التعرف على العلامات الدقيقة التي تشير إلى التلاعب في الوجوه أو الأصوات.

- التحليل النصي واللغوي: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل النصوص واللغة المستخدمة في المحتوى. ويمكن اكتشاف محتوى مزيف من خلال تحليل هياكل الجمل واستخدام كلمات غير عادية أو مشبوهة.

- الاستشعار العميق: يمكن تطبيق تقنيات الاستشعار العميق لاكتشاف الفيديوهات والصور المزيفة. ويمكن للنماذج الذكية التعرف على التلاعب في الصور والفيديوهات عن طريق مقارنة البيانات المقدمة بقاعدة بيانات من الصور والفيديوهات الأصلية.

- مراقبة السلوك عبر الإنترنت: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة سلوك المستخدمين عبر الإنترنت واكتشاف الأنشطة غير العادية أو شبه المشروعة. وهذا يمكن أن يساعد في رصد محتوى مشبوه أو أنشطة احتيالية.

- البيانات الكبيرة وتعلم الآلة: يمكن تدريب نماذج تعلم الآلة على كميات كبيرة من البيانات للكشف عن الأنماط المشبوهة في المحتوى. ويمكن تحسين أداء هذه النماذج باستمرار مع تزايد حجم البيانات.

وفي النهاية، يجب أن ندرك خطورة التزييف العميق وعمليات الابتزاز المرتبطة به، وعلى المجتمع بأسره العمل معًا لتوعية الناس بمخاطر هذه الظاهرة والعمل على وضع تدابير أمنية وقانونية فعّالة لمكافحتها وحماية الضحايا.