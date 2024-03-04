العثور على سيارة فيراري لغيرهارد بيرغر مسروقة منذ 28 عاماً

عثرت شرطة العاصمة البريطانية اليوم الاثنين على سيارة فيراري سُرقت من سائق فورمولا واحد السابق النمساوي غيرهارد بيرغر بعد سباق جائزة سان مارينو الكبرى عام 1995.

وفقد بيرغر وزميله الفرنسي جان اليزي سيارتيهما الخاصتين في اليوم ذاته من شهر أبريل عام 1995، بسبب عصابة سرقة كانت تعمل بالقرب من حلبة إيمولا.

وأوضح النمساوي أن سيارته الفيراري الحمراء من طراز "تيستاروسّا أ ف 512 ام" اختفت من خارج الفندق الذي يقيم فيه.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنها بدأت تحقيقا في يناير بعد تلقي تقرير من شركة فيراري، التي أجرت تدقيقاً على سيارة اشتراها أمريكي عبر وسيط بريطاني عام 2023، كشف أنها مسروقة.

وتتبعت الشرطة خلفية السيارة على مدى أربعة أيام، فاكتشفت أنها شُحنت إلى اليابان بعد وقت قصير من سرقتها من بيرغر، ثم أحضرت إلى بريطانيا أواخر عام 2023. ثم استولت الشرطة على السيارة لمنع تصديرها الى الخارج.

وقال الضابط مايك بيلبيم الذي قاد التحقيق "إن سيارة فيراري المسروقة - التي تقارب قيمتها 350 ألف جنيه إسترليني (443 ألف دولار) - ظلت مفقودة لأكثر من 28 عامًا قبل أن نتمكن من تعقبها في أربعة أيام فقط".

وأضاف "لقد عملنا بسرعة مع الشركاء بما في ذلك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وكذلك فيراري ووكلاء السيارات الدوليين، وكان لهذا التعاون دور فعال في فهم خلفية السيارة ومنع اخراجها من البلاد".

كان بيرغر أحد أكثر السائقين شهرة خلال مسيرته في فورمولا واحد التي استمرت 14 موسمًا، والتي بدأت في عام 1984 وانتهت عام 1997، حيث أحرز 10 سباقات ضمن بطولة العالم واحتل المركز الثالث في البطولة مرتين أثناء دفاعه عن الوان حظيرة فيراري.

اكتسب سمعة صاحب المقالب أثناء قيادة سيارة ماكلارين الى جانب زميله البرازيلي الراحل آيرتون سينا، حيث قام في احدى المرات في ملء سرير زميله الأسطوري بالضفادع.



