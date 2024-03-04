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توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الإمارات اليوم وغداً

3/4/2024 7:49:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقعت المركز الوطني للأرصاد
أن تزداد كميات السحب تدريجياً على الدولة يصاحبها سقوط أمطار خفيفه إلى متوسطة خلال نهار اليوم على بعض المناطق وتزداد فرصة سقوط الأمطار تدريجياً على مناطق متفرقة من الدولة.

وتكون الأمطار على شكل موجات متتالية وسريعة وتكون بين المتوسطة والغزيره يصاحبها البرق والرعد أحياناً خاصة من منتصف الليل حتى منتصف نهار الغد وقد يصاحبها سقوط بعض البرد على مناطق محدوده من شرق وشمال الدولة و تقل فرصة سقوط الأمطار تدريجيا من مساء الثلاثاء.

هناك حالة جوية ثانية تؤثر على الدولة من آخر ليل يوم الخميس حتى يوم الأحد المقبل وتبلغ ذروتها السبت وتشمل أغلب مناطق الدولة تمتد من غرب الدولة إلى الشرق والشمال.


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