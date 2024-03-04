توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الإمارات اليوم وغداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقعت المركز الوطني للأرصاد
أن تزداد كميات السحب تدريجياً على الدولة يصاحبها سقوط أمطار خفيفه إلى متوسطة خلال نهار اليوم على بعض المناطق وتزداد فرصة سقوط الأمطار تدريجياً على مناطق متفرقة من الدولة.
وتكون الأمطار على شكل موجات متتالية وسريعة وتكون بين المتوسطة والغزيره يصاحبها البرق والرعد أحياناً خاصة من منتصف الليل حتى منتصف نهار الغد وقد يصاحبها سقوط بعض البرد على مناطق محدوده من شرق وشمال الدولة و تقل فرصة سقوط الأمطار تدريجيا من مساء الثلاثاء.
هناك حالة جوية ثانية تؤثر على الدولة من آخر ليل يوم الخميس حتى يوم الأحد المقبل وتبلغ ذروتها السبت وتشمل أغلب مناطق الدولة تمتد من غرب الدولة إلى الشرق والشمال.
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