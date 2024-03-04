الإماراتيان فهد البلوشي وسلطان النعيمي بطلا «النجوم العربية الصاعدة 3» للملاكمة في أبوظبي



نجح الملاكم المغربي جواد بلمهدي «25 عاماً» أحد أبطال العالم في وزن الريشة، والحائز على فضية الشباب سابقاً في مجلس الملاكمة العالمي، من الفوز على الغاني ألفريد لامبتي «21 عاماً» بالنقاط وقرار الحكام بعد 10 جولات غاية في القوة، وذلك ضمن منافسات النسخة الثالثة من بطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة»، التي شهدت 10 نزالات مثيرة على حلبة ياس لينكس، برعاية دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وتنظيم شركة «إيه إيه صديقي سبورتس» بمشاركة نخبة من لاعبي الملاكمة العالميين والعرب.

كما شهدت البطولة تقديم الملاكم الإماراتي فهد البلوشي، أمل الملاكمة الإماراتية، أداءً ولا أروع خلال النزال الذي جمعه بالفنزويلي أندريس، في وزن الخفيف، وحقق البلوشي الفوز بالمباراة القوية التي استمتع بها الحضور. ويعد البلوشي من أبرز الملاكمين الصاعدين الذين دخلوا عالم الملاكمة الاحترافية، وفاز في 13 نزالاً من أصل 14 خاضها خلال مسيرته، حسم اثنين منها بالضربة القاضية، كما فاز في آخر 12 نزالاً خاضها على التوالي.

كما قدم الملاكم الإماراتي المتألق سلطان النعيمي مباراة قوية في مواجهة الفنزويلي ايليو كانريو في وزن الذبابة، ونجح في هزيمته في الجولة الخامسة، بأداء مذهل آخر أمام مشجعي الملاكمة المحليين المتحمسين في مباراة قوية تسيدها الخوري منذ البداية.

وفي أقوى مباريات الوزن الخفيف، تعادل العراقي عامر كاظم غانم مع الروسي كارون زابولسكي في مباراة قوية من ست جولات. وفي وزن المتوسط فاز الأوغندي إسحاق زيبرا جونيور على المصري أحمد سعد في المباراة القوية المكونة من ست جولات.

وفي الوزن ذاته، أطاح الهندي فايزان أنور من الفوز بالضربة القاضية على المصري عبد المنعم سعد، وشهدت البطولة تألق الطراد المصري يوسف كرار «تايسون» بعد الفوز بالضربة القاضية بأداء ولا أروع في الجولة الثالثة على الأوغندي يوسف كيزيتو، وقي وزن الريشة تألق أيضاً المصري مصطفى محمد فهمي، وهزم منافسه الصيني جوان مو، بقرار الأغلبية من ست جولات.

وفي بقية المباريات، فاز الملاكم المغربي أنس هافيان في وزن المتوسط بالضربة القاضية على الملاكم الهندي ماكيش ديزي في الجولة الأولى كما أطاح السوري كنان ماراي في منافسات الوزن الثقيل بمنافسه الكونغولي يوريكا موامبا كابيا في الجولة الأولى.



وفي نزال الوزن الخفيف فاز بطل الملاكمة الأردني المحترف بدر سمرين على الملاكم البريطاني جيف أوفوري، وواصل الملاكم السوري محمد بقداش الفوز دون تلقيه هزيمة بعد فوزه على منافسه التنزاني شعبان كونغو في الوزن الثقيل، وشهدت بقية النزالات فوز العراقي أمير كاظم على منافسه المكسيكي بيفرلي غونزاليس بخمس جولات من أصل ست بإجماع الحكام، وفي المواجهة التي جمعت بين الملاكم المصري إبراهيم قنديل مع الأوغندي إسحاق جونيور، نجح الأخير في تحقيق الفوز على منافسه بعد أداء متميز.

من جانبه، وجه أحمد صديقي، ممثل شركة «إيه إيه صديقي سبورتس»، المنظمة للحدث، الشكر إلى دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لدعم الحدث، مؤكداً أن النسخة الثالثة تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخة الثانية التي أقيمت يناير الماضي، مبدياً سعادته بمستوى الملاكمين الواعدين المشاركين في البطولة، في النزالات الحماسية التي شهدتها النسخة الثانية، مشيداً بمستوى وأداء أبناء الإمارات الملاكمين المتميزين فهد البلوشي، الذي يسير بخطى ثابتة، وهو أحد الملاكمين الواعدين الذين نقف بشدة خلفهم وندعمهم لتطوير الملاكمة الإماراتية والعربية، وكذلك الملاكم المتميز سلطان النعيمي، الذي يسير بخطى ثابتة، وقال: «سعداء بالبطولة التي تمثل باكورة البطولات لسلسلة «النجوم العربية الصاعدة» خلال عام 2024، التي تشهد مشاركة مجموعة من أبرز الملاكمين الواعدين، إضافة إلى النجم المغربي العالمي جواد بالمهدي، الذي شارك في الحدث للمرة الأولى. ونحن على ثقة بأن البطولة خرجت بالشكل اللائق وسط هذه الكوكبة الواعدة من الملاكمين الشباب».





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز