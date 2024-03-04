1.95 مليار دولار غرامة قياسية على «آبل» في أوروبا بسبب بث الموسيقى

وجهت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ضربة قوية لشركة «آبل»، الاثنين، مع غرامة قياسية قدرها 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار)، لمكافحة الاحتكار لإساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى.

وقالت اللجنة إنها وجدت أن شركة آبل قد طبقت قيوداً على مطوري التطبيقات، ما منعهم من إبلاغ مستخدمي iOS عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص المتوفرة خارج التطبيق.

وزعمت اللجنة أن شركة آبل منعت أيضاً مطوري تطبيقات بث الموسيقى، من تقديم أي تعليمات حول كيفية اشتراك المستخدمين في هذه العروض الأرخص.

هذه هي أول غرامة ضد الاحتكار تفرضها شركة «آبل» على بروكسل، وهي من بين أكبر الغرامة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تكنولوجيا.

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في قضية شركة «آبل»، بعد شكوى من «سبوتيفاي» في عام 2019. وتم تضييق نطاق التحقيق للتركيز على القيود التعاقدية التي فرضتها «آبل» على مطوري التطبيقات، والتي تمنعهم من إبلاغ مستخدمي آيفون وآيباد بخدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة بأسعار أقل خارجاً. من متجر التطبيقات.

استمر سلوك شركة «آبل» لمدة 10 سنوات تقريباً، وفقاً للمفوضية، و«ربما دفع العديد من مستخدمي iOS إلى دفع أسعار أعلى بكثير، مقابل اشتراكات بث الموسيقى، بسبب رسوم العمولة المرتفعة التي تفرضها شركة «آبل» على المطورين، وتمريرها إلى المستهلكين في شكل رسوم أعلى». أسعار الاشتراك لنفس الخدمة على متجر تطبيقات آبل.

وستؤدي الغرامة إلى تفاقم التوترات بين شركات التكنولوجيا الكبرى وبروكسل، في وقت يزيد فيه الاتحاد الأوروبي من التدقيق على هذه الشركات.

وفي العام الماضي، صنفت المفوضية شركة «آبل»، من بين شركات التكنولوجيا الأخرى، مثل مايكروسوفت وميتا، باعتبارهم «حراس البوابة»، بموجب لائحة تاريخية تسمى قانون الأسواق الرقمية، والتي دخلت حيز التنفيذ على نطاق واسع في العام الماضي.

يشير مصطلح حراس البوابة، إلى منصات الإنترنت الضخمة، التي يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها تقيد الوصول إلى خدمات النظام الأساسي الأساسية، مثل البحث عبر الإنترنت، والإعلانات، والرسائل والاتصالات.

ويهدف قانون الأسواق الرقمية إلى تضييق الخناق على الممارسات المناهضة للمنافسة من جانب شركات التكنولوجيا، وإجبارهم على فتح بعض خدماتهم أمام منافسين آخرين. اشتكت شركات الإنترنت الصغيرة، وغيرها من الشركات، من تضررها من الممارسات التجارية لهذه الشركات.

لقد كان لهذه القوانين تأثير بالفعل في شركة «آبل». أعلنت الشركة العملاقة، ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، عن خطط هذا العام لفتح أجهزة iPhone وiPad الخاصة بها أمام متاجر التطبيقات البديلة غير متاجرها الخاصة. اشتكى المطورون منذ فترة طويلة من الرسوم التي تفرضها «آبل»، بنسبة 30 ٪، على عمليات الشراء داخل التطبيق.

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