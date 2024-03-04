محمد بن راشد يطلق وقف الأم التعليمي بمليار درهم

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جرياً على عادة سموه السنوية، "وقف الأم"، وهو

وقف تعليمي بقيمة مليار درهم، صدقة جارية عن الأمهات في دولة الإمارات.



وأكد سموه أن

الأم جنة.. والأم طريق للجنة.. داعياً الجميع لالمشاركة في هذا الوقف.. صغاراً وكباراً.. رجالاً ونساءً.. لكي نُفرح أمهاتنا.. ونرضي ربنا.. ونصوم شهرنا ونحن في خير ومحبة ورحمة، مضيفاً: «حفظ الله دولة الإمارات وأمهات شعب الإمارات».

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "الإخوة والأخوات . . يحل علينا شهر كريم . . وجرياً على عادتنا السنوية في إطلاق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات .. نطلق اليوم "وقف الأم" .. وقف تعليمي بقيمة مليار درهم صدقة جارية عن الأمهات في دولة الإمارات"..



وأضاف سموه: "الأم جنة .. والأم طريق للجنة .. وندعو الجميع بالمشاركة في هذا الوقف .. صغاراً وكباراً .. رجالاً ونساءً .. نُفرح أمهاتنا .. ونرضي ربنا .. ونصوم شهرنا ونحن في خير ومحبة ورحمة .. حفظ الله دولة الإمارات وأمهات شعب الإمارات".

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