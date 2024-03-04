وزيرة البلدية تسخير كل الإمكانيات لإظهار انتخابات أمة 2024 بصورة مشرقة تعبر عن الديمقراطية الكويتية

MENAFN - Al-Anbaa) أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلديةد. نورة المشعان اليوم الاثنين، على تسخير كل الإمكانيات لإظهار انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) كمناسبة وطنية تعبر عن الصورة المشرقة للديمقراطية الكويتية.

وشددت الوزيرة المشعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على هامش اجتماعها مع مسؤولي النظافة بشأن الاستعدادات لانتخابات (أمة 2024) على أهمية التعاون مع وزارات التربية والداخلية والعدل بغية تهيئة المدارس المخصصة لتكون لجانا انتخابية.

وقالت إن دور البلدية سيبدأ قبل أسبوع من الانتخابات التي ستقام في الرابع من شهر أبريل المقبل وسيستمر حتى تسليمها بعد الانتخابات في اليوم التالي.

ودعت خلال الاجتماع إلى استخدام الكناسات الآلية يوميا في كل مناطق الكويت بالإضافة إلى الطرق الرئيسية والأسواق والشواطئ والأماكن المزدحمة.

وأكدت لمسؤولي النظافة ضرورة النزول الميداني ومتابعة شركات النظافة والتزامها بالعقود المبرمة إلى جانب تنفيذ حملات مختلفة على المناطق التجارية.

ولفتت الوزيرة المشعان إلى أهمية متابعة حملات التنظيف في المواقع المهملة خصوصا في المزارع والشاليهات والجواخير والبقالات في المناطق السكنية والباعة الجائلين المنتشرين في الشوارع.

وشددت أيضا على تنظيف البر بعد انتهاء موسم التخييم وضمان سلامة نظافة مواقع التخييم للتراخيص الصادرة من البلدية بالتعاون والتنسيق مع هيئة البيئة والتأكيد أن هناك متابعة ورصدا لكل أعمال المحافظات بالكامل لمتابعة أدائها ومدى فعاليتها.

