الأمير يشمل برعايته وحضوره حفل الأوبريت الوطني قصة وطن

(MENAFN
- Al-Anbaa) تحت رعایة وحضور صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ مشعل الأحمد، أقیم صباح الیوم، حفل الأوبریت الوطني (قصة وطن) وذلك على مسرح قصر بیان.
وشھد الحفل سمو رئيس الوزراء الشیخ د.محمد الصباح، ورئیس المجلس الأعلى للقضاء رئیس محكمة التمییز المستشار
د. عادل بورسلي وكبار المسؤولین بالدولة.
واستھل الحفل بالسلام الوطني بعدھا بدأ الأوبریت الوطني (قصة وطن) حیث قامت مجموعات من طلاب وطالبات المراحل الدراسیة المختلفة من مدارس وزارة التربیة بتقدیم لوحات فنیة متنوعة حول تاریخ دولة الكویت ونشأتھا وترابط أھلھا الذین جمعھم حب الوطن والانتماء والولاء لأرضه ولوحات جسدت اروع صور اللحمة لشعوب دول الخلیج العربي وتكاتفھم سعیا نحو تحقیق امالھم وتطلعاتھم المستقبلیة ولوحات حول خطاب صاحب السمو أمیر البلاد والذي یشكل نبراسا في أسمى معاني حب الوطن الغالي والإخلاص له.
ھذا وقد تم تقدیم ھدیة تذكاریة لصاحب السمو أمیر البلاد بھذه المناسبة.
وغادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحیب.
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