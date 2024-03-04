الأمير يشمل برعايته وحضوره حفل الأوبريت الوطني قصة وطن

MENAFN - Al-Anbaa) تحت رعایة وحضور صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ مشعل الأحمد، أقیم صباح الیوم، حفل الأوبریت الوطني (قصة وطن) وذلك على مسرح قصر بیان.

وشھد الحفل سمو رئيس الوزراء الشیخ د.محمد الصباح، ورئیس المجلس الأعلى للقضاء رئیس محكمة التمییز المستشار

د. عادل بورسلي وكبار المسؤولین بالدولة.

واستھل الحفل بالسلام الوطني بعدھا بدأ الأوبریت الوطني (قصة وطن) حیث قامت مجموعات من طلاب وطالبات المراحل الدراسیة المختلفة من مدارس وزارة التربیة بتقدیم لوحات فنیة متنوعة حول تاریخ دولة الكویت ونشأتھا وترابط أھلھا الذین جمعھم حب الوطن والانتماء والولاء لأرضه ولوحات جسدت اروع صور اللحمة لشعوب دول الخلیج العربي وتكاتفھم سعیا نحو تحقیق امالھم وتطلعاتھم المستقبلیة ولوحات حول خطاب صاحب السمو أمیر البلاد والذي یشكل نبراسا في أسمى معاني حب الوطن الغالي والإخلاص له.

ھذا وقد تم تقدیم ھدیة تذكاریة لصاحب السمو أمیر البلاد بھذه المناسبة.

وغادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحیب.