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هيثم الشبول يقترب من تجربة عراقية جديدة

3/4/2024 7:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير عن اعتذار المدرب قحطان جثير، عن عدم تولي القيادة الفنية للقادسية، بعد التفاوض معه لخلافة علي عبدالجبار.
وذكرت القناة الرابعة الرياضية، الأحد، أن إدارة نادي القاسم تتجه للتعاقد مع المدير الفني الأردني هيثم الشبول.
وكان نادي نفط ميسان، قد أعلن في فبراير/شباط الماضي عن اعتذار المدير الفني الأردني هيثم الشبول، ومدرب الحراس عبد الرؤوف الكتلة، عن عدم الاستمرار في منصبيهما.
ورحل الشبول عن نفط ميسان، بعدما قاد الفريق لاحتلال المركز العاشر بجدول ترتيب دوري نجوم العراق برصيد 19 نقطة؛ إذ فاز في 4 مباريات وتعادل 7 مرات وخسر في 4 مواجهات.
وتقدم علي عبدالجبار، مدرب فريق القاسم، باستقالته عقب الهزيمة أمام نظيره كربلاء 0-1، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري نجوم العراق.
ويحل فريق القاسم ضيفا عند 07:30 الغد الإثنين المقبل (بتوقيت العراق)، بملعب النجف على نظيره نفط الوسط ضمن منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق.
ويحتل فريق القاسم المركز 19 قبل الأخير بجدول ترتيب النسخة الجارية من دوري العراق برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن أمانة بغداد صاحب المركز 18.

ملاعب

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