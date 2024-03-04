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بني هاني يغيب عن الملاعب 3 أسابيع

3/4/2024 7:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن النادي الفيصلي، الأحد، غياب نجم الفريق رزق بني هاني لمد ثلاثة أسابيع، عقب تعرضه لإصابة بخلع بأصابع القدم، خلال مواجهة الفيصلي مع ضيفه الرمثا ، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الفيصلي بنتيجة 3-0.

ملاعب

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