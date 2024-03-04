بني هاني يغيب عن الملاعب 3 أسابيع

بني هاني يغيب عن الملاعب 3 أسابيع
التاريخ
3/4/2024 7:08:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن النادي الفيصلي، الأحد، غياب نجم الفريق رزق بني هاني لمد ثلاثة أسابيع، عقب تعرضه لإصابة بخلع بأصابع القدم، خلال مواجهة الفيصلي مع ضيفه الرمثا ، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الفيصلي بنتيجة 3-0.
ملاعب
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