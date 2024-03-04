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برسالة صريحة.. جماهير باريس تنقلب على مبابي

3/4/2024 7:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فقد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، شعبيته تدريجيا بين جماهير الفريق بعد الضجة المثارة مؤخرا برحيله عن النادي في نهاية الموسم.
وتجمعت مجموعة من جماهير بي إس جي أمام مقر تدريبات الفريق الأحد، ورفعت لافتة مكتوب عليها "مبابي.. أحضر يوم 30 يونيو(حزيران)".
وتحمل هذه العبارة التاريخ الذي سيصبح فيه النجم الباريسي لاعبا حرا يمكنه الانتقال إلى ناد آخر.
من جانبها ذكرت شبكة GFFN الفرنسية: "يبدو أن فئة من الجماهير الباريسية قد نفد صبرها تجاه مبابي، وينتظرون توقيت رحيله لإنهاء هذه اللحظات الدرامية".
وكان كيليان مبابي (25 عاما) عنوانا لضجة كبيرة في الأسبوعين الأخيرين بوجود تسريبات صحفية تشير إلى نقل رغبته إلى الإدارة بالرحيل في نهاية الموسم الجاري.
وتردد أيضا أن مبابي اتفق على التوقيع لمدة 5 أعوام مع نادي ريال مدريد بصفقة انتقال حر.
ويلعب قائد منتخب فرنسا بصفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انضم من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

ملاعب


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