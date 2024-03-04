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تشافي: حالة بيدري ودي يونج خطيرة

3/4/2024 7:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، القلق لدى الجماهير الكتالونية، عقب التعادل السلبي مع أتلتيك بيلباو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من الليجا، في معقل الفريق الباسكي "سان ماميس".
وقال تشافي، عقب المباراة: "إصابات بيدري ودي يونج لا تبدو جيدة للأسف، حيث يبدو الأمر خطيرا".
وأضاف: "أشعر بالحزن لأنني أعتقد أنهما سيغيبان لبعض الوقت".
وتعرض فرينكي دي يونج لاعب برشلونة، للإصابة في كاحل القدم اليمنى، وغادر الملعب لصالح زميله فيرمين لوبيز في الدقيقة 25.
كما تعرض بيدري للإصابة أثناء تمريره لإحدى الكرات، ولم يستطع استكمال المباراة وخرج باكيا، ودخل مكانه لامين يامال في الدقيقة 44.
ولم يستغل برشلونة تعادل ريال مدريد ضد فالنسيا (2-2)، وخسارة جيرونا ضد مايوركا بهدف دون رد.
ورفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، كما رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس.

ملاعب

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