سند جو يتلقى حوالي مليون استفسار العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News)تلقى المركز الحكومي الأردني الافتراضي (سند جو)، 982 ألفا و644 استفسارا العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الاثنين.



وبلغ عدد الاستفسارات التي وردت عبر تطبيق الدردشة "واتساب" 892121 استفسارًا، بينما بلغت من خلال تطبيق "ماسنجر" 90523.



وأطلقت الوزارة "سند جو" للدردشة التفاعلية عبر تطبيق "واتس آب" وماسنجر، لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم إلكترونياً، حول الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، بما يسهم في خفض الكلف التشغيلية لمركز الاتصال الوطني وخدمات الرسائل القصيرة وخدمة المواطنين بطريقة سهلة وميسرة وبجودة عالية.



وأوضحت الوزارة، أن هذه الخدمة بمثابة حساب حكومي موحد تشرف عليه وتديره الوزارة كممثل عن بقية المؤسسات الحكومية، نظرا للانتشار الواسع لتطبيقات التواصل الاجتماعي بالإضافة الى سهولة الانتشار والاستخدام وبدون اي تكاليف إضافية على المواطن.



وبينت أن أهمية المركز الذي يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع ، تكمن في الرد على جميع استفسارات وأسئلة المواطنين والمقيمين، وتوفير المعلومة الصحيحة والحصول على آخر المستجدات من مختلف المؤسسات الحكومية في الوقت المناسب، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات العديد من المؤسسات الحكومية والتي ستدعم رؤية الوزارة المستقبلية لتزويد المواطنين بخدمة موحدة لجميع الخدمات الحكومية، حيث سيتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع قدرة البرنامج على خدمة احتياجات المواطن بشكل أفضل وحسب حجم الاستخدام.



وأشارت الى توفر إمكانية الربط مع الخدمات الإلكترونية في المؤسسات من خلال واجهة برمجة التطبيقات، ليتمكن المستخدم من الاستعلام عن المعاملات مثل الاستعلام عن مخالفات السير والترتيب التنافسي، كما تتوفر إمكانية إضافة تكنولوجيا استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقات "الشات بوت".



يذكر أن النسخة الحالية تحتوي على خدمات 45 مؤسسة، وجاري العمل على إضافة باقي المؤسسات والجهات الحكومية حسب التغذية الراجعة من المواطنين والعمل على توفير أكبر عدد من الخدمات بما يخدم الاحتياجات الحقيقية للمواطنين والمقيمين.



ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن استخدام الخدمة من خلال إضافة الرقم 065008080 الى قائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم على تطبيق "واتس آب"، أو عبر تطبيق فيس بوك مسنجر من تطبيق سند، ليتم التواصل المباشر وتفعيل حوار مباشر مع برنامج المحادثة الآلي وتمكين المستخدمين من الوصول إلى قائمة الخدمات الحكومية للحصول على ردود فورية، والمتعلقة بجميع الخدمات المتوفرة في القائمة.



كما يمكن لمستخدمي المركز الحكومي الأردني الافتراضي القيام بعملية تقييم تجربتهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة من خلال المركز، بهدف تطوير وتحسين الخدمة.