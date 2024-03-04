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الدوسري يستهدف التربع على عرش الكلاسيكو

3/4/2024 7:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستهدف سالم الدوسري نجم الهلال، كتابة التاريخ خلال مواجهة اتحاد جدة، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وتأتي هذه المباراة بعد أيام قليلة من حسم الهلال، كلاسيكو الجولة 22 من دوري روشن للمحترفين أمام الاتحاد، بنتيجة 3-1 على ملعب المملكة أرينا.
ويعد الدوسري، ثاني هدافي مباريات الكلاسيكو برصيد 7 أهداف، خلف تياجو نيفيز وكارلوس إدواردو، بفارق هدف أكثر لكل منهما.
وحال تمكن الدوسري من التسجيل مرة واحدة على الأقل، فإنه سيصبح الهداف التاريخي لكلاسيكو الهلال والاتحاد، بالتساوي مع الثنائي المذكور.
ويفصل "التورنيدو" 3 أهداف فقط لجعل الاتحاد، الضحية المفضلة لديه على مستوى الأندية السعودية في كافة المسابقات، بالتساوي مع النصر الذي استقبل أمامه 10 أهداف.
ويعود آخر هدف سجله سالم الدوسري ضد الاتحاد، إلى مباراة الفريقين في الدور الأول التي انتهت بفوز الهلال 4-3.

ملاعب

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