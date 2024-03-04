بكين تدعو لتفادي التصعيد بعد كشف حديث ضباط ألمان كبار حول ضرب جسر القرم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت متحدثة الخارجية الصينية ماو نينغ أطراف نزاع أوكرانيا إلى تفادي التصعيد، بعد التسجيل الذي نشرته روسيا لضباط ألمان كبار بحثوا كيفية ضرب جسر القرم الروسي، وبقاء برلين خارج الشبهة.وقالت نينغ: "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح، نأمل أن تلتزم جميع الأطراف بالتسوية السياسية للأزمة وأن تساهم بشكل مشترك في تهدئة الوضع".

وأعربت نينغ عن أملها في أن تبذل جميع الأطراف جهودها لوقف التصعيد.

من جهتها طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجانب الألماني بالتوضيح.

وأمس الأحد أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في كلمة خاصة بالتسجيل الصوتي المنشور أن الضباط الألمان بحثوا "سيناريوهات محتملة" وليس خططا ألمانية ملموسة، مؤكدا أن هذه المحادثة لا تعني إعطاء الضوء الأحضر لتقديم صواريخ "تاوروس" الألمانية لأوكرانيا.

روسيا اليوم