Monday, 04 March 2024 04:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

3/4/2024 7:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 4 - 3 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة العين الإماراتي ضد النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، فضلا عن شيفيلد يونايتد ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي، وجاءت مواعيد أبرز مباريات اليوم كالتالي..
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
العين الإماراتي X النصر السعودي – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS AFC
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
شيفيلد يونايتد X آرسنال – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أوساسونا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
انتر ميلان X جنوى – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري التركي
أضنة ديمرسبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 5 عصرا
أنطاليا سبور X جازينتاب – الساعة 8 مساء
ألانيا سبور X طرابزون سبور – الساعة 8 مساء

ملاعب

MENAFN04032024000208011052ID1107930917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث