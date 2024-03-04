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رونالدو يتفاعل مع فوز ابنه في نادي النصر بلقب الدوري السعودي للبراعم

3/4/2024 7:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفاعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فوز نادي النصر بلقب الدوري السعودي للبراعم تحت 13 عاما هذا الموسم، الذي ظفر به قبل نهاية البطولة بثلاث جولات.
ونشر حساب الفريق السعودي على منصات التواصل الإجتماعي، الأحد، لقطات مصورة من تتويج النادي بلقب دوري البراعم، قائلا: "أبطال اليوم..نجوم المستقبل".
وحرص رونالدو على تهنئة ابنه كريستيانو جونيور، الذي يلعب لصالح نادي النصر للبراعم وزملائه في الفريق بعد فوزهم باللقب، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "تهانينا للفريق".
ويشارك جونيور فريق "العالمي" للبراعم عقب انضمام والده رونالدو، لفريق النادي الأول في يناير 2023.
ويستعد رونالدو البالغ 39 عاما، ورفاقه لمواجهة نادي العين الإماراتي، الاثنين المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ملاعب

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