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الهلال الأحمر الفلسطيني : لا آليات لدى الدفاع المدني لانتشال ضحايا القصف

3/4/2024 7:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة ان قوات الاحتلال تستهدف المدنيين وطواقم الإسعاف "لا توجد آليات لدى الدفاع المدني لانتشال الضحايا والمصابين" .


واشار الى انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل في القطاع مؤكدا ان الطواقم الطبية عاجزة عن أداء مهامها بسبب استمرار العدوان .

وبين ان ما يدخل من مساعدات لا يفي باحتياجات النازحين والمصابين.


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