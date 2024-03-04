الهلال الأحمر الفلسطيني : لا آليات لدى الدفاع المدني لانتشال ضحايا القصف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة ان قوات الاحتلال تستهدف المدنيين وطواقم الإسعاف "لا توجد آليات لدى الدفاع المدني لانتشال الضحايا والمصابين" .
واشار الى انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل في القطاع مؤكدا ان الطواقم الطبية عاجزة عن أداء مهامها بسبب استمرار العدوان .
وبين ان ما يدخل من مساعدات لا يفي باحتياجات النازحين والمصابين.
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