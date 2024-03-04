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لانس يوقف انتفاضة ليون بالثلاثة

3/4/2024 7:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوقف لانس صحوة مضيفه أولمبيك ليون وهزمه بنتيجة (3-0)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي.
وأنهى لانس الشوط الأول متقدما بهدف سجله فلوران سوتوكا في الدقيقة 43.
وأضاف إيلي واهي الهدف الثاني في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وعزز كيفن دانسو تقدم الضيوف بهدف ثالث في الدقيقة 87.
وأكمل ليون اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد إينسلي مايتلاند نيلز في الدقيقة 84.
واقتنص لانس 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس.
أما أولمبيك ليون لم يستغل عاملي الأرض والجمهور، وسقط في فخ الخسارة بعد 4 انتصارات متتالية.
وتجمد رصيد ليون عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.
وفي مباريات أخرى بنفس الجولة أقيمت الأحد، فاز تولوز على نيس بنتيجة (2-1)، وميتز على نانت (2-0)، ولوريان على رين (2-1)، وبريست على لوهافر (1-0)، بينما تعادل مونبيلييه مع ستراسبورج بنتيجة (2-2).

ملاعب

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