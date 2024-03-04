Monday, 04 March 2024 04:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس نادي فيوتشر يتوعد لاعب الزمالك ويعلن مقاضاته

3/4/2024 7:08:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، انتقادات حادة إلى لاعب فريقه السابق والمنضم حديثًا لصفوف الزمالك، ناصر ماهر، مشددا على أن الأخير مدين للنادي، وسيتخذ ضده الإجراءات القانونية.
وأعلن الزمالك ضم ناصر ماهر قادما من مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وقال وليد دعبس في تصريحات تلفزيونية: "لدي أزمة مع الزمالك، لقد فعلنا كل ما علينا في صفقة ناصر ماهر، وفوجئت أن اللاعب يقول إن لديه مستحقات باقية عند فيوتشر، وهو في الحقيقة مدين بمبلغ 350 ألفا، ويقول تنازلت عن مستحقاتي، نحن سنقاضيك".
وأضاف: "كان من المفترض أن يكون هناك رد فعل من نادي الزمالك، وبالفعل تحدثت مع أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي، وقلت له إن هذا لا يصح، إذا كان له أموال كنت سأقول هذا حقه، ولكن أنت مدين بأموال".
وتابع موجهًا حديثه إلى ناصر ماهر: "إذا كنت تريد أن تقول للجماهير أنك زملكاوي حتى النخاع، كيف يعقل هذا وأنت لم تكن تتنازل عن جنيه واحد، سأتقدم بشكوى ضده في اتحاد الكرة وأقاضيه رسميا، لأنه يدعي أشياء غير صحيحة وهذا يؤثر على سمعة النادي والإدارة".
وأردف: "ناصر يدعي أن النادي يستولي على مستحقاته، في ظل أنه مديون بـ350 ألف، سأطالب بالتعويض عن تشويه سمعة النادي".
وأكمل: "الإدعاء غير صحيح، نحن في زمن احتراف، هو قال أنا زملكاوي منذ أن ولدت، بالرغم من أنه كان لاعبًا في الأهلي، اللاعب غير المنضبط سيظل كما هو، ناصر ماهر صدر ضده غرامة بسبب أنه لم يسافر مع فيوتشر خارج مصر للعب مباراة ضد الهلال الليبي، كيف ستثق به، والغرامة كانت 500 ألف جنيه، هل هذا كان بسبب انتمائه للزمالك مثلًا أو يجري في دمه".
وواصل: "ما فعله استغلال لمشاعر الجماهير، أقسم بالله هذا اللاعب لا هو أهلاوي ولا زملكاوي الموضوع ماديات، الموضوع لا يتعلق بلون القميص، وأنا أتمنى من الجماهير ألا تُصدق هذا".
واختتم: "أحمد سليمان قال إنه سيصدر بيان اعتذار عن كلام اللاعب ولكن لم يحدث شيء، ناصر ماهر أطلق تصريحات أخطأ خلالها في حق الأهلي وفيوتشر، هذا الكلام لن يتماشى مع الجمهور، نريد أن نشاهد أداء في الملعب".

ملاعب

MENAFN04032024000208011052ID1107930913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث