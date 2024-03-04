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زاخاروفا: برلين ملزمة بالإجابة عن الأسئلة علانية

3/4/2024 7:08:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن برلين ملزمة بتقديم أجوبة على الأسئلة التي طرحها التسريب الأخير لمحادثات ضباط الجيش الألماني.
وقالت زاخاروفا إن ما تم تقديمه للمجتمع الدولي من تسريبات لحديث الضباط الألمان يفضح "نية وخطة طويلة المدى لدولة عضو في (الناتو)، ألمانيا، للقيام بعمليات عسكرية ضد روسيا".

ووفقا لزاخاروفا، فقد ذكر المتحدثون حرفيا خطوة بخطوة كيفية تنفيذ الهجمات الإرهابية ضد البنية التحتية المدنية، وتابعت: "علاوة على ذلك، كان المتحدثون يدركون بوضوح ويفهمون تماما أنهم يناقشون تقويض جسر مدني، وتحدثوا على وجه التحديد في هذا الموضوع عن حقيقة أن لجسر القرم أهمية سياسية كبيرة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه الأسئلة "لا يجب أن تظل معلّقة في الهواء"، وقالت إن روسيا تنطلق من حقيقة أن ألمانيا ملزمة بتقديم بتفسير ليس فقط من خلال القنوات الدبلوماسية، ولكن علانية وعلى المستوى السياسي الدولي الخارجي.

روسيا اليوم

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