مدفيديف: لسنا بحاجة لأراضي غيرنا لكننا لن نتخلى عن أراضينا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أهمية إدراك أين حدود روسيا في الوقت الراهن وكيف ستصبح في المستقبل.



وأضاف مدفيديف في كلمته خلال ماراثون "المعرفة أولا" التعليمي: "من المهم إدراك أين حدود روسيا في الوقت الراهن وكيف تغيرت على مر القرون وكيف ستصبح في المستقبل".

وتابع: "نبني اليوم مستقبل بلادنا التي تقود مهمة مصيرية خاصة في ظل العولمة وما من أدنى شك في نجاح مهمتنا هذه".



وأكد أن "العملية العسكرية في أوكرانيا ستنتهي بالنصر المحتم واستسلام النازيين الجدد".



ودعا مدفيديف معارضي روسيا إلى إدراك أن روسيا ليست بحاجة إلى أراضي الغير، لكنها لن تتخلى عن أراضيها.

RT