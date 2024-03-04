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قتيل و8 مصابين بعد إطلاق قنابل من جنوب لبنان على الجليل الأعلى

3/4/2024 6:39:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين إثر سقوط قذائف صاروخية أطلقت من جنوب لبنان على مستوطنة مرغليوت بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.


من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الشخص الذي قتل إثر سقوط قذائف صاروخية على مرغليوت هو عامل أجنبي.


وأفاد مراسل الجزيرة في وقت سابق بتجدد الانفجارات في مرغليوت قرب الحدود مع لبنان وتصاعد أعمدة الدخان.

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