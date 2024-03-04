قتيل و8 مصابين بعد إطلاق قنابل من جنوب لبنان على الجليل الأعلى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين إثر سقوط قذائف صاروخية أطلقت من جنوب لبنان على مستوطنة مرغليوت بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.
من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الشخص الذي قتل إثر سقوط قذائف صاروخية على مرغليوت هو عامل أجنبي.
وأفاد مراسل الجزيرة في وقت سابق بتجدد الانفجارات في مرغليوت قرب الحدود مع لبنان وتصاعد أعمدة الدخان.
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