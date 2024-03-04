قبل بدء عرضه.. ترقب كبير لمتابعة مسلسل 'ع أمل'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع بدء العد العكسي لانطلاق موسم دراما رمضان 2024، يرتفع منسوب الحماس بين الجمهور لمتابعة مسلسل "ع أمل" كواحد من الأعمال الدرامية الذي يطرح هذا الموسم قضية اجتماعية مهمة تتعلق بالعنف الأسري عموماً، وتعنيف المرأة خصوصاً.وتحت هاشتاق باسم المسلسل، أعرب معظم المعلقين عن تشوقهم لرؤية الممثلة الللبنانية ماغي بوغصن بشخصية مختلفة تماماً هذا العام، بعدما قدمت خلال الثلاث سنوات الماضية في مواسم رمضان الأجزاء الثلاثة من مسلسل "للموت" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً.

وتعلق بعض معجبي الممثلة بشخصيتها الجديدة حتى قبل مشاهدة الحلقة الأولى، معتبرين أن حضورها القوي وأداءها المتقن في مقاطع البرومو الترويجية للعمل كان كافياً للدلالة على نجاح عملها الجديد.



وأثنى آخرون على قدرتها الخروج من "عباءة شخصية سحر" ببراعة، من خلال تقديم شخصية جديدة تشكل قدوة للنساء المعنفات. لناحية قوّتها المستمدة من تحرّرها وسيرها عكس التيار.

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