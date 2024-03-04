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المستهلك تطلق حملة لا تتسوق وأنت جائع خلال رمضان المبارك

3/4/2024 6:39:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، عن إطلاق حملة وطنية بعنوان "لا تتسوق وأنت جائع"، لتوعية المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.


وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان اليوم الاثنين، إن الحملة تهدف لتوجيه النمط الشرائي والاستهلاكي للمواطنين بعيدا عن الإسراف؛ ما يقلل من خسائرهم المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.


وأضاف إن الخطة الرمضانية ستركز كذلك على الرقابة على الأسواق من خلال رصد مؤشر لأسعار السلع التي يستخدمها المواطنون يوميا في الشهر المبارك، ومدى توفرها في الأسواق بكميات كافية، وأسعار معتدلة وجودة عالية.


ودعا المواطنين للتأكد من مدى صلاحية السلع للاستخدام والاستهلاك والانتباه إلى صحة أوزانها، مؤكدا أن الجمعية ستواصل تلقي الشكاوى والملاحظات ومتابعتها مع الجهات المعنية.

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