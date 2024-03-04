الطريقة الصحيحة لقياس النبض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة القلب الألمانية إن النبض هو سرعة ضربات القلب، أي عدد المرات، التي يدق خلالها القلب في الدقيقة الواحدة.وأوضحت المؤسسة أن معدل ضربات القلب المثالي يقع بين 60 و80 ضربة في الدقيقة، مشيرة إلى أن القلب ينبض بشكل أسرع قليلاً لدى النساء، بمعدل حوالي ثلاث نبضات أسرع في الدقيقة، في حين ينخفض معدل النبض لدى كبار السن بحوالي ثلاث إلى أربع نبضات، مقارنة بالأشخاص في منتصف العمر.



القياس أثناء الراحة

وعن كيفية قياس معدل ضربات القلب، أوضحت المؤسسة أنه ينبغي إجراء القياس أثناء الراحة فقط، أي ليس بعد صعود الدرج أو ممارسة التمارين الرياضية.

وللحصول على نتيجة دقيقة، ينبغي الجلوس بهدوء لمدة خمس دقائق، قبل إجراء عملية القياس.



ويمكن معرفة معدل النبض على المعصم الداخلي، باستخدام إصبعي السبابة والوسطى، ولا يهم إذا تم إجراء القياس على الذراع اليسرى أو اليمنى.

وبمجرد العثور على النبض، ينبغي القيام بعدّ النبضات لمدة 15 ثانية بالضبط، ثم ضرب القيمة في أربعة من أجل احتسابها في الدقيقة الواحدة.



استشارة الطبيب

وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب إذا كانت القيمة المقاسة أقل من 40 أو أعلى من 100 ضربة في الدقيقة، حيث يشير ذلك إلى الإصابة باضطرابات نظم القلب مثل الرجفان الأذيني، لا سيما عند ملاحظة بعض الأعراض مثل العصبية والاضطراب الداخلي والتعب المستمر والدوار والغثيان واضطرابات الرؤية والإغماء والتعرق وضيق التنفس وآلام بالصدر.

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