ما هي متلازمة الألم الناحي المركب؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب إن متلازمة الألم الناحي المركب "Complex regional pain syndrome" هي اضطراب ألم مزمن يمكن أن يحدث بعد التعرض لإصابة في الأطراف، على الرغم من أن الإصابة ذاتها بدأت في التماثل للشفاء.وأضافت الجمعية أن سبب هذه المتلازمة غير معلوم على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يرجح الخبراء أن بعض عوامل الخطورة تحفز حدوثه مثل أمراض الروماتيزم وكسور العظام بالقرب من المفصل وأمراض الألم المزمن.



آلام شديدة بالأطراف

وأوضحت الجمعية أن أعراض متلازمة الألم الناحي المركب تتمثل في آلام شديدة، غالباً ما تبدأ في الذراعين واليدين والقدمين، وفي كثير من الأحيان يمكن أن تتفاقم الحالة مع مرور الوقت، فينتشر الألم إلى باقي أنحاء الجسم مثل الأعصاب والعظام والعضلات.



وتشمل الأعراض أيضاً احمرار وتورم وسخونة الطرف المصاب وتراجع القدرة على تحريكه، بالإضافة إلى الخدر والوخز والحساسية للمس.



خطر البتر

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة عند ملاحظة هذه الأعراض، نظراً لأن تفاقم الألم بشكل كبير يرفع خطر بتر الطرف المصاب.

ويتم علاج متلازمة الألم الناحي المركب بواسطة الأدوية كمضادات الالتهاب مثل الكورتيزون والمسكنات، والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي للحفاظ على حركية الطرف المصاب.

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