إلغاء اجتماع إسرائيلي لمناقشة القيود بالأقصى خلال رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإلغاء اجتماع كان من المفترض أن يناقش مساء اليوم الاستعدادات الأمنية في شهر رمضان، وذلك بسبب مرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكان من المخطط أن يجري نتنياهو نقاشا بشأن مسألة القيود في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومسؤولين في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي.
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