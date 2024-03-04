نقص النوم يؤثر على حجم العضلات لدى الشباب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن النوم الجيد أثناء الليل أمر ضروري بعد أي تمرين، وإن السعي للحصول على عضلات أكبر يتأثر بنقص النوم وصعوباته.وأجريت الدراسة في جامعة تورنتو الكندية بمشاركة 900 من المراهقين والشباب، ولاحظ الباحثون ارتباطاً بين من أبلغوا عن أعراض قوية لتشوه العضلات وبين نقص ساعات النوم، وأيضاً صعوبة استمرار النوم لنصف الوقت لمدة أسبوعين متتاليين.



وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى العلاقة بين نقص النوم ومشاكل الصحة النفسية، مثل الاكتئاب والقلق والذهان.



لكن بحسب "ستادي فايندز"، تعتبر الدراسة الجديدة الأولى التي تشير إلى علاقة نقص النوم بتشوه العضلات، وصعوبة الحصول على عضلات أكبر.



وأشارت النتائج أيضاً إلى احتمال أن "يكون الذين يعانون من أعراض تشوه العضلات أكثر عرضة لاستخدام واستهلاك المكملات الغذائية التي يتم تسويقها لتحسين التدريبات، وزيادة كتلة العضلات، وتسريع تعافي العضلات".



و"تميل هذه المنتجات إلى احتواء مستويات عالية من الكافيين أو المنشطات الأخرى التي قد تؤثر سلباً على النوم".

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