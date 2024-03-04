مظاهرة في الكنيست لأهالي المحتجزين بغزة

مظاهرة في الكنيست لأهالي المحتجزين بغزة
التاريخ
3/4/2024 6:39:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن أهالي المحتجزين في قطاع غزة يتظاهرون في أروقة الكنيست، مطالبين بإطلاق سراحهم جميعا فورا، وسط استمرار المفاوضات لعقد صفقة تبادل.
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