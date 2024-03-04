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مظاهرة في الكنيست لأهالي المحتجزين بغزة

3/4/2024 6:39:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن أهالي المحتجزين في قطاع غزة يتظاهرون في أروقة الكنيست، مطالبين بإطلاق سراحهم جميعا فورا، وسط استمرار المفاوضات لعقد صفقة تبادل.


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