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الشواربة والمعايطة يبحثان التعاون استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة

3/4/2024 6:39:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، سبل تعزيز التعاون بما يخدم الجاهزية والاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة.


ويأتي اللقاء في إطار منظومة التواصل بين مؤسسات الدولة جميعها لإنجاح مسيرة التحديث السياسي تطبيقاً لرؤية الدولة الأردنية في المرحلة المقبلة.


واستعرض المعايطة خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الأمانة، بحضور أعضاء مجلس الأمانة أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب التي ستسهم في دفع مسيرة الإصلاح السياسي، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، مشيرا إلى أن هذه التعديلات أسست لوجود ائتلافات حزبية داخل مجلس النواب المقبل، ما يفتح المجال لتشكيل حكومات برلمانية بأغلبية.


بدوره، أكد الشواربة أهمية دور الهيئة في إجراء الانتخابات بنزاهة وحياد، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مثمناً ما تم تسجيله من نجاحات للهيئة المستقلة للانتخاب في الإشراف وإدارة العملية الانتخابية النيابية والبلدية ومجلس الأمانة ومجالس المحافظات.

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